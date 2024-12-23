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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda evde bakım aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
11:32
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda evde bakım aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her ay engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine sağlanan evde bakım maaşı da 2025 yılında diğer sosyal destek ödemeleri gibi zamlanacak. Hak sahipleri il il yatırılan evde bakım aylığı desteğin yüzde kaç zamlanacağı öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Açıklanan 5 aylık enflasyon verileri ile olası zam ihtimallleri tek tek hesaplandı. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?