EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda evde bakım aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Yeni yıl için geri sayım heyecanı başlamışken 2025 memur zammı ile birlikte birçok sosyal destek ödemelerinde artış yaşanacak. Bu ödemelerin başında gelen evde bakım maaşı için araştırmalar hak sahipleri tarafından hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere tahsis edilen 9 bin 77 TL olan ödemeler için ocak ayında yüzde kaç zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte, ayrıntılar...