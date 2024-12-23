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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda evde bakım aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:32

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda evde bakım aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her ay engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine sağlanan evde bakım maaşı da 2025 yılında diğer sosyal destek ödemeleri gibi zamlanacak. Hak sahipleri il il yatırılan evde bakım aylığı desteğin yüzde kaç zamlanacağı öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Açıklanan 5 aylık enflasyon verileri ile olası zam ihtimallleri tek tek hesaplandı. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda evde bakım aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Yeni yıl için geri sayım heyecanı başlamışken 2025 memur zammı ile birlikte birçok sosyal destek ödemelerinde artış yaşanacak. Bu ödemelerin başında gelen evde bakım maaşı için araştırmalar hak sahipleri tarafından hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere tahsis edilen 9 bin 77 TL olan ödemeler için ocak ayında yüzde kaç zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte, ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda evde bakım aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belirlenecek.Hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen evde bakım maaşları 9.077 lira aylık ödemenin 10.100 liraya yükselmesi bekleniyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda evde bakım aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

5 AYLIK ORANA GÖRE SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte o tutarlar şöyle sıralandı;

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda evde bakım aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3.338 TL, %11.25'lik artış ile 3.713 TL'ye çıkacak.

Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 5.007 TL'den, 5.570 TL'ye yükselecek.

Ancak kesin rakamlar memur maaşı zammının ardından netlik kazanacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Yeni yılda evde bakım aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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