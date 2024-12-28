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Giriş Tarihi: 28.12.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:37

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen hak sahiplerine sağlanan evde bakım maaşı Ocak ayında yapılacak zam sonrası güncellenecek ve hak sahiplerine ödenmeye devam edecek. Memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla paralel olarak artırılacak evde bakım parası zammı son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Peki; 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Yeni yıla yaklaşırken sosyal yardım alan vatandaşlar, kendilerine yapılacak zam oranını öğrenmek için bekleyişini sürdürüyor. Ocak ayında enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı netleşecek. Böylece evde bakım maaşı olarak bilinen engelli aylığı ödemelerine yapılacak artış oranı ortaya çıkacak. Peki; Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI MEMUR ZAMMI İLE ARTACAK!

Memur zammı ile sosyal destek ödemeleri artıyor. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi pek çok ödeme bu noktada artış yaşıyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ocak ayında belli olacak.

TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam netleşecek.

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA

Evde bakım aylığı 9 bin 77 TL olarak ödeniyor. Memur zammı oranıyla artış yaşayacak evde bakım maaşı 3 Ocak günü belirlenecek son enflasyonla ortaya çıkacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

AMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 12 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ise şuan 9 bin 77 lira olarak ödeniyor.

Evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 10 bin 166 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

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