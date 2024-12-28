EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Yeni yıla yaklaşırken sosyal yardım alan vatandaşlar, kendilerine yapılacak zam oranını öğrenmek için bekleyişini sürdürüyor. Ocak ayında enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı netleşecek. Böylece evde bakım maaşı olarak bilinen engelli aylığı ödemelerine yapılacak artış oranı ortaya çıkacak. Peki; Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak?