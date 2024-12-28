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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
10:37
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen hak sahiplerine sağlanan evde bakım maaşı Ocak ayında yapılacak zam sonrası güncellenecek ve hak sahiplerine ödenmeye devam edecek. Memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla paralel olarak artırılacak evde bakım parası zammı son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Peki; 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...