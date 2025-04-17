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Haberler Yaşam Eve giren çilingir oturma odasında cansız bedenini buldu! 36 yaşındaki Gözde Gökalp'e ne oldu? Vücudunda çok sayıda morluk...
Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:29

Eve giren çilingir oturma odasında cansız bedenini buldu! 36 yaşındaki Gözde Gökalp'e ne oldu? Vücudunda çok sayıda morluk...

Antalya'da 36 yaşındaki Gözde Gökalp'in yalnız yaşadığı evde cansız bedenine ulaşıldı. Vücudunda morluklar bulunan Gözde'nin ölümünü aydınlatmak için soruşturma başlatıldı. Öte yandan genç kadının sevgilisi de gözaltına alındı.

DHA
Eve giren çilingir oturma odasında cansız bedenini buldu! 36 yaşındaki Gözde Gökalp’e ne oldu? Vücudunda çok sayıda morluk...

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katında tek başına yaşayan Gözde Gökalp'ten haber alamayan yurt dışındaki ablası, kardeşinin sevgilisi H.Ş.'yi arayarak durumu bildirdi.

Eve giren çilingir oturma odasında cansız bedenini buldu! 36 yaşındaki Gözde Gökalp’e ne oldu? Vücudunda çok sayıda morluk...

H.Ş., Gözde Gökalp'in ablasına, eve gidip bakacağını söyledi. Bu esnada Gökalp'in yine yurt dışında yaşayan babası da Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına durumu anlatıp, eve gidip içeri girmesini söyledi. Sabah saatlerinde çilingir eve gidip kapıyı açınca, Gözde Gökalp'i oturma odasında yüzüstü hareketsiz gördü.

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Eve giren çilingir oturma odasında cansız bedenini buldu! 36 yaşındaki Gözde Gökalp’e ne oldu? Vücudunda çok sayıda morluk...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine adrese olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Eve giren çilingir oturma odasında cansız bedenini buldu! 36 yaşındaki Gözde Gökalp’e ne oldu? Vücudunda çok sayıda morluk...

Ekiplerin ve savcılığın incelemesinin ardından Gözde Gökalp'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Eve giren çilingir oturma odasında cansız bedenini buldu! 36 yaşındaki Gözde Gökalp’e ne oldu? Vücudunda çok sayıda morluk...

Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.