Eve giren çilingir oturma odasında cansız bedenini buldu! 36 yaşındaki Gözde Gökalp’e ne oldu? Vücudunda çok sayıda morluk...

H.Ş., Gözde Gökalp'in ablasına, eve gidip bakacağını söyledi. Bu esnada Gökalp'in yine yurt dışında yaşayan babası da Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına durumu anlatıp, eve gidip içeri girmesini söyledi. Sabah saatlerinde çilingir eve gidip kapıyı açınca, Gözde Gökalp'i oturma odasında yüzüstü hareketsiz gördü.