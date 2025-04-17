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Eve giren çilingir oturma odasında cansız bedenini buldu! 36 yaşındaki Gözde Gökalp'e ne oldu? Vücudunda çok sayıda morluk...
Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
15:29
Eve giren çilingir oturma odasında cansız bedenini buldu! 36 yaşındaki Gözde Gökalp'e ne oldu? Vücudunda çok sayıda morluk...
Antalya'da 36 yaşındaki Gözde Gökalp'in yalnız yaşadığı evde cansız bedenine ulaşıldı. Vücudunda morluklar bulunan Gözde'nin ölümünü aydınlatmak için soruşturma başlatıldı. Öte yandan genç kadının sevgilisi de gözaltına alındı.