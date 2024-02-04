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Evin içinden konuşan kadın "Alev Alatlı": 21. Yüzyılın büyük düşünürünü hüzünle uğurladık
Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
11:17
Evin içinden konuşan kadın "Alev Alatlı": 21. Yüzyılın büyük düşünürünü hüzünle uğurladık
Her zaman farklı düşündü, öteki olmayı göze almaktan çekinmedi. Bütün düşünce şekillerini yerlilik merceğinden geçirerek bir tür doğrulamasını yapıyordu. "Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün" diyen 21. yüzyılın büyük Türk düşünürü Alev Alatlı'yı hüzünle uğurladık.