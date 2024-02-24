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Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 12:58

Evlilik anlaşmazlığı aile faciasıyla bitti! Kaçan baba yakalandı: İşte ilk ifadesi

İstanbul Ümraniye'de dün yükselen silah sesleri aile katliamı ile sonuçlandı. 2007'de Doğu Anadolu Bölgesi'nde vergi rekortmeni olan iş insanı Suat Güney, ilk karısından olan iki kızını ve dini nikahlı eşini silahla öldürmüştü. Kayıplara karışan Güney'in, kızı Zeliha'nın evliliğine karşı çıktığı, 3 kadının ölümüyle sonuçlanan tartışmanın da bundan çıkmış olabileceği iddia edildi. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli baba işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Şüpheli babanın ilk ifadesi de ortaya çıktı

Yunus Emre KAVAK
Evlilik anlaşmazlığı aile faciasıyla bitti! Kaçan baba yakalandı: İşte ilk ifadesi

İstanbul Ümraniye'deki bir sitede dün yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Erzurumlu iş adamı Suat Güney'in(57) bu sitede 3 dairesi vardı. Dairelerden birinde kendisi ile birlikte dini nikahla yaşamayı sürdürdüğü eşi Yasemin Ünlü(49) ve ilk eşinden kızı Mine Güney(30), diğerinde kızı Zeliha Güney(31) ve bir diğerinde ise Suat Güney'in annesi yaşıyordu.

Evlilik anlaşmazlığı aile faciasıyla bitti! Kaçan baba yakalandı: İşte ilk ifadesi

"BABAM YAPTI"
Ailenin yanında çalışan kadın, sabah saatlerinde kapıyı açamayınca site yönetimine haber verdi. Yedek anahtarla içeri girilince Zeliha Ünlü'nün öldürüldüğü ortaya çıktı. Suat Güney'in daireye gelen oğlu, "Bu olayı babam yaptı. Hemen diğer daireye de bakın" deyince bir diğer daire kontrol edildi. Burada da anne Yasemin Ünlü ile kızı Mine Güney'in cansız bedenlerine rastlandı.

"LÜKS CİPLE KAÇTI"
Siteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin yaptığı kamera incelemesinde Suat Güney'in önceki gün siteye geldiği ve dün sabah 10.00 sıralarında BMW X5 model ciple kaçtığı ortaya çıkarıldı. Poliste 3 kaydı çıkan Suat Güney'in kendisine ait inşaat ve demir çelik şirketinin internet sitesinde, bakkal dükkanında çıraklık ve sonrasında seyyar satıcılıkla başlayan iş hayatında 1985'ten itibaren özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tavukçuluk sektöründe faaliyet yürüttüğü ve 2007'de Doğu Anadolu Vergi Rekortmeni olduğu belirtildi.

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Evlilik anlaşmazlığı aile faciasıyla bitti! Kaçan baba yakalandı: İşte ilk ifadesi

EVLİLİK ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI
Pandemi sonrasında inşaat sektörüne yönelen Suat Güney'in resmi nikahlı 7 çocuğunun annesi olan ilk eşinden 2004'te boşandığı, boşandıktan sonra 2 oğlunun annesi Yasemin Ünlü ile dini nikahla yaşamaya başladığı bilgisine ulaşıldı. Cinayet Masası dedektifleri, ilk yaptıkları soruşturmada Suat Güney'in, kızı Zeliha Güney'in evlenmesine karşı çıktığını, bu nedenle yaşanan bir tartışmanın ardından ailesini katletmiş olabileceğini belirledi.

Evlilik anlaşmazlığı aile faciasıyla bitti! Kaçan baba yakalandı: İşte ilk ifadesi

KAÇAN BABA KARTAL'DA YAKALANDI
Olaya ilişkin çok yönlü soruşturma sürerken, Suat Güney'i yakalamak için tüm adresleri didik didik arayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Kartal'da gözaltına alınan şüpheli Suat Güney işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Evlilik anlaşmazlığı aile faciasıyla bitti! Kaçan baba yakalandı: İşte ilk ifadesi

İstanbul'da yakalanarak Cinayet Büro Amirliğin'e getirilen şüphelinin kendisini yakalayan polislere olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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