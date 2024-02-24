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Evlilik anlaşmazlığı aile faciasıyla bitti! Kaçan baba yakalandı: İşte ilk ifadesi
Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
12:58
Evlilik anlaşmazlığı aile faciasıyla bitti! Kaçan baba yakalandı: İşte ilk ifadesi
İstanbul Ümraniye'de dün yükselen silah sesleri aile katliamı ile sonuçlandı. 2007'de Doğu Anadolu Bölgesi'nde vergi rekortmeni olan iş insanı Suat Güney, ilk karısından olan iki kızını ve dini nikahlı eşini silahla öldürmüştü. Kayıplara karışan Güney'in, kızı Zeliha'nın evliliğine karşı çıktığı, 3 kadının ölümüyle sonuçlanan tartışmanın da bundan çıkmış olabileceği iddia edildi. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli baba işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Şüpheli babanın ilk ifadesi de ortaya çıktı