Evlilik anlaşmazlığı aile faciasıyla bitti! Kaçan baba yakalandı: İşte ilk ifadesi

"BABAM YAPTI"

Ailenin yanında çalışan kadın, sabah saatlerinde kapıyı açamayınca site yönetimine haber verdi. Yedek anahtarla içeri girilince Zeliha Ünlü'nün öldürüldüğü ortaya çıktı. Suat Güney'in daireye gelen oğlu, "Bu olayı babam yaptı. Hemen diğer daireye de bakın" deyince bir diğer daire kontrol edildi. Burada da anne Yasemin Ünlü ile kızı Mine Güney'in cansız bedenlerine rastlandı.



"LÜKS CİPLE KAÇTI"

Siteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin yaptığı kamera incelemesinde Suat Güney'in önceki gün siteye geldiği ve dün sabah 10.00 sıralarında BMW X5 model ciple kaçtığı ortaya çıkarıldı. Poliste 3 kaydı çıkan Suat Güney'in kendisine ait inşaat ve demir çelik şirketinin internet sitesinde, bakkal dükkanında çıraklık ve sonrasında seyyar satıcılıkla başlayan iş hayatında 1985'ten itibaren özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tavukçuluk sektöründe faaliyet yürüttüğü ve 2007'de Doğu Anadolu Vergi Rekortmeni olduğu belirtildi.

