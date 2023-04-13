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Haberler Yaşam EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! 150 bin TL yeni evlenenlere evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:24

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! 150 bin TL yeni evlenenlere evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek?

Evlilik kredisi şartları 150 bin TL araştırması başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'nde evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Bu noktada evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, evlilik kredisi ne zaman verilecek sorusu yanıt arıyor. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere faizsiz ve geri ödemesiz evlilik kredisi 2023 verilecek. Bu noktada "evlilik kredisi şartları ve başvuru nasıl yapılır?" sıklıkla aratılmakta. Peki, evlilik kredisi ne kadar, ne zaman verilecek? Evlilik kredisi 150 bin TL başvuru nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! 150 bin TL yeni evlenenlere evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek?

Evlilik kredisi şartları 2023 sıklıkla yanıt aranıyor. Evlilik kredisi 150 bin TL miktarında gençlere ve yeni evlenenlere verilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde 150 bin TL evlilik kredisi vaadinde bulundu. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? İşte konu hakkında detaylar

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! 150 bin TL yeni evlenenlere evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! 150 bin TL yeni evlenenlere evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! 150 bin TL yeni evlenenlere evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! 150 bin TL yeni evlenenlere evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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