EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! 150 bin TL yeni evlenenlere evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek?

Evlilik kredisi şartları 150 bin TL araştırması başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'nde evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Bu noktada evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, evlilik kredisi ne zaman verilecek sorusu yanıt arıyor. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere faizsiz ve geri ödemesiz evlilik kredisi 2023 verilecek. Bu noktada "evlilik kredisi şartları ve başvuru nasıl yapılır?" sıklıkla aratılmakta. Peki, evlilik kredisi ne kadar, ne zaman verilecek? Evlilik kredisi 150 bin TL başvuru nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar