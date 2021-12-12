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Haberler Yaşam Evrim Keklik kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:33

Evrim Keklik kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Evrim Keklik hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star gönülüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Evrim Keklik yer alacak. Yarışmanın hayranları Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Evrim Keklik kimdir? İşte Evrim Keklik hayatı…

Evrim Keklik kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2022 All Star Gönüllüler kadrosunda yer alan Evrim Keklik hayatı araştırılıyor. TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 2022 yarışmacılarını açıkladı. Bu seneki şampiyonluk için yarışacak isimlerden biride Berna Keklikler oldu. Peki, Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim yaşında, nereli? İşte detaylar;

Evrim Keklik kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Evrim Keklik, 29 yaşında ve İstanbul doğumludur. Spora 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik; Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer aldı. Sonrasında yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzunda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi.

Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik 2017 yılında İstanbul'a geri dönerek sualtı hokeyine başladı. Bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapmış olan Evrim Keklik şimdilerde bir magazin programında yorumculuk yapıyor.

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Evrim Keklik kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor yarışmasına katılmadan önce ekranların en eski yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılmıştır. Bu yarışmadan da 30 bin lira ile ayrılmıştır. Keklik Survivor yarışması öncesi yayınlanan fragmanda ağlayarak yarışma şartlarının çok zor olduğunu söylediği video ile viral olmuştu.

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