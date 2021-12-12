Evrim Keklik kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor yarışmasına katılmadan önce ekranların en eski yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılmıştır. Bu yarışmadan da 30 bin lira ile ayrılmıştır. Keklik Survivor yarışması öncesi yayınlanan fragmanda ağlayarak yarışma şartlarının çok zor olduğunu söylediği video ile viral olmuştu.