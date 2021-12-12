Evrim Keklik kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Evrim Keklik hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star gönülüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Evrim Keklik yer alacak. Yarışmanın hayranları Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Evrim Keklik kimdir? İşte Evrim Keklik hayatı…