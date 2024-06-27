Eylem Tok ile katil oğlu Timur ABD’de böyle yakalandı: İşte gözaltı anları!

CANAVAR ANNE İLE OĞLU ABD'YE KAÇMIŞTI

Feci kazanın ardından ambulans çağırmak yerine annesi Eylem Tok'u arayan Timur Cihantimur, dakikalar içerisinde ailesine ait şoför ve Tok tarafından olay yerinden kaçırıldı. Canavar anne Eylem Tok ile oğlu, kazadan saatler sonra önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçtı. Katil Cihantimur'un, ABD pasaportu olduğu ortaya çıktı.