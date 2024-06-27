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Haberler Yaşam Eylem Tok ile katil oğlu Timur ABD'de böyle yakalandı: İşte gözaltı anları!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 08:55

Eylem Tok ile katil oğlu Timur ABD'de böyle yakalandı: İşte gözaltı anları!

İstanbul'da 1 Mart gecesi Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. 16 yaşındaki cani kazanın ardından annesiyle birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, 14 Haziran'da ABD'den Boston şehrinde yakalandı. Tutuklanan Tok ile oğlu Timur'un yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.

Eylem Tok ile katil oğlu Timur ABD’de böyle yakalandı: İşte gözaltı anları!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanan trafik kazası Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında yer aldı.

Eylem Tok ile katil oğlu Timur ABD’de böyle yakalandı: İşte gözaltı anları!

Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ailesine ait lüks araçla ehliyetsiz bir şekilde gaza bastı. bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken grubun arasına daldı. Evli ve bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı.

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Eylem Tok ile katil oğlu Timur ABD’de böyle yakalandı: İşte gözaltı anları!

CANAVAR ANNE İLE OĞLU ABD'YE KAÇMIŞTI

Feci kazanın ardından ambulans çağırmak yerine annesi Eylem Tok'u arayan Timur Cihantimur, dakikalar içerisinde ailesine ait şoför ve Tok tarafından olay yerinden kaçırıldı. Canavar anne Eylem Tok ile oğlu, kazadan saatler sonra önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçtı. Katil Cihantimur'un, ABD pasaportu olduğu ortaya çıktı.

Eylem Tok ile katil oğlu Timur ABD’de böyle yakalandı: İşte gözaltı anları!

ABD'Lİ MAKAMLARA İLETİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Eylem Tok ile katil oğlu Timur ABD’de böyle yakalandı: İşte gözaltı anları!

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz mayıs ayında Eylem Tok ile 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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