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Eylem Tok ile katil oğlu Timur ABD'de böyle yakalandı: İşte gözaltı anları!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
08:55
Eylem Tok ile katil oğlu Timur ABD'de böyle yakalandı: İşte gözaltı anları!
İstanbul'da 1 Mart gecesi Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. 16 yaşındaki cani kazanın ardından annesiyle birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, 14 Haziran'da ABD'den Boston şehrinde yakalandı. Tutuklanan Tok ile oğlu Timur'un yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.