Eylem Tok ile oğlu Timur kaçmıştı: Oğuz Murat Aci’nin acılı babası tek isteğini açıkladı!

40 gündür Cihantimur ailesinden baş sağlığı telefonu almadıklarını dile getiren baba Özer Aci "Bakın bugün 40 gün oldu ama kimseden hiçbir ses yok. Ne 'Geçmiş olsun' diyen ne de 'Başınız sağ olsun' diyen var. Bizi insan olarak görmediler. Ama eninde sonunda gelip teslim olacaklar. Ben söylediğim sözlerimin arkasındayım, onların bir lokması benim boğazımdan geçmeyecek. Ama benim 1.5 yaşında babasız kalan torunumun hakkını da onlara yedirmem, onun bedelini de ödeyecekler" dedi.