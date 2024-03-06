Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur ile kaçmıştı: ATV kazasında yakalama kararı!

"GELEN BİR ARAÇLA KAÇMIŞLAR"

O an toparlanmaya başladım, sonra 'Oğuz yok' dediler. Onu aradık, ardından ambulanslar geldi, sedye ile onu yukarı çıkardık. Kuzenim aracın altında kalmıştı onu da çıkardık. Diğer arkadaşlarım da yerde yatıyordu. Ben de mecbur ayakta durmak zorundaydım. Arkalarından birlikte gelen bir araç ile kaçmışlar" dedi.