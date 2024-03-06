Haberler
Yaşam
Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur ile kaçmıştı: ATV kazasında yakalama kararı!
Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
12:00
Türkiye'nin konuştuğu kaza İstanbul'da yaşandı. Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks cipin çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazada inanılmaz gelişmeler ortaya çıktı. Gruba çarpıp kaçan Porcshe cipin sürücüsü 16 yaşındaki Timur Cihantimur çıktı. Ehliyetsiz çocuğun, yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu anlaşıldı. Yazar Eylem Tok'un, olay yerindeki yaralılara ait cep telefonlarını yanına alarak oğluyla kazadan saatler sonra Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı. Yazar Eylem Tok, olay sonrası açıklama yaptı. Gelen son dakika bilgisine göre ise anne ve oğlunun ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkarıldı. İşte ATV kazasının ayrıntıları...