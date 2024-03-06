Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur ile kaçmıştı: ATV kazasında yakalama kararı!
Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 12:00

Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur ile kaçmıştı: ATV kazasında yakalama kararı!

Türkiye'nin konuştuğu kaza İstanbul'da yaşandı. Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks cipin çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazada inanılmaz gelişmeler ortaya çıktı. Gruba çarpıp kaçan Porcshe cipin sürücüsü 16 yaşındaki Timur Cihantimur çıktı. Ehliyetsiz çocuğun, yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu anlaşıldı. Yazar Eylem Tok'un, olay yerindeki yaralılara ait cep telefonlarını yanına alarak oğluyla kazadan saatler sonra Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı. Yazar Eylem Tok, olay sonrası açıklama yaptı. Gelen son dakika bilgisine göre ise anne ve oğlunun ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkarıldı. İşte ATV kazasının ayrıntıları...

Yunus Emre KAVAK
Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur ile kaçmıştı: ATV kazasında yakalama kararı!

Korkunç kaza, 1 Mart Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda yaşandı. İddiaya göre, Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu.

Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur ile kaçmıştı: ATV kazasında yakalama kararı!

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, başka bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada Porsche marka lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı. 5 kişi ormanlık alana savruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur ile kaçmıştı: ATV kazasında yakalama kararı!

Cip sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. kazada Murat Acı hayatını kaybetti, diğerleri ise yaralandı.

Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur ile kaçmıştı: ATV kazasında yakalama kararı!

"ORMANIN İÇİNE UÇMUŞUM"
Sarıyer'deki cenaze töreninde konuşan hafif yaralı Süleyman Arslan, "Eniştem Oğuz, 'ATV'leri döndürelim, ışığı görsünler bize çarpmasınlar' dedi. Bazı araçlar bizi fark edip yavaşladı. Bize çarpan araç aşırı süratliydi. Aracın ışığını görmemizle aracın kayması bir anda oldu. Aşağı ormanın içine uçmuşum, bana seslendiler.

Ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır'a kaçtı! | Video

Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur ile kaçmıştı: ATV kazasında yakalama kararı!

"GELEN BİR ARAÇLA KAÇMIŞLAR"
O an toparlanmaya başladım, sonra 'Oğuz yok' dediler. Onu aradık, ardından ambulanslar geldi, sedye ile onu yukarı çıkardık. Kuzenim aracın altında kalmıştı onu da çıkardık. Diğer arkadaşlarım da yerde yatıyordu. Ben de mecbur ayakta durmak zorundaydım. Arkalarından birlikte gelen bir araç ile kaçmışlar" dedi.

SON DAKİKA