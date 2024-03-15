Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur o geceyi tek tek anlattı: Hocam Eylem Timur’u kaçıracak…

Eylem Tok ile 2011 yılında boşandığını ve aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu belirten Cihantimur, "Bursa'da yaşıyorduk. Boşandıktan sonra İstanbul'a taşındım. Belirli bir süre sonra Eylem ve oğlum İstanbul'a taşındı. Benim babam ve oğlumla çok yakın ilişkim var. Oğlumla ilgilenmek için hayatıma kimseyi almadım. Hafta sonları bile ameliyat kabul etmem. Velayeti annesinde olmasına rağmen okul ücretini ben öderim. Hatta kendisine araç ve şoför tahsis ettim" ifadelerini kullandı.