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Haberler Yaşam Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur o geceyi tek tek anlattı: Hocam Eylem Timur’u kaçıracak…
Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 16:24

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur o geceyi tek tek anlattı: Hocam Eylem Timur’u kaçıracak…

İstanbul Eyüpsultan'da Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur emniyet şeridinde duran gruba çarparak Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kaza sonrası cani anne Eylem Tok, katil oğlu Timur'u önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırdı! Tok ile Timur hakkında kırmızı bülten çıkartılırken, oğlunun yurt dışına kaçmasına yardım ettiği ve planladığı iddia edilen baba Bülent Cihantimur, bugün savcılığa giderek o geceyi tek tek anlattı. 3 saat süren ifadede kan donduran kazayla ilgili detayları açıkladı: Hocam Eylem Timur'u kaçıracak…

Deniz YUSUFOĞLU
Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur o geceyi tek tek anlattı: Hocam Eylem Timur’u kaçıracak…

Türkiye'nin konuştuğu kaza, İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşandı. Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarptı! Feci kazada ağır yaralanan evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci (29) kurtarılamadı. Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27) ise yaralandı.

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur o geceyi tek tek anlattı: Hocam Eylem Timur’u kaçıracak…

HAKLARINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

Kazanın ardından canavar anne Eylem Tok, oğlundan gelen telefon sonrası soluğu olay yerinde aldı. İddiaya göre yaralıların cep telefonlarını topladı, ardından Timur Cihantimur'u yanında şirket çalışanı olduğu öğrenilen Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte olay yerinden kaçırdı! Cani anne Tok ile oğlu Timur, kazadan saatler sonra Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtı! Soruşturma kapsamında, Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

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Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur o geceyi tek tek anlattı: Hocam Eylem Timur’u kaçıracak…

ABD'DE KAHKAHA ATARKEN YAKALANDILAR!

ABD vatandaşı olduğu belirlenen Timur Cihantimur ile cani annesi Eylem Tok, geçtiğimiz günlerde ABD'de ortaya çıktı. New York'un en işlek caddesinde görülen canavar anne ile katil oğlunun kahkahaları hem hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin hem de tüm Türkiye'nin vicdanlarını yaraladı.

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur o geceyi tek tek anlattı: Hocam Eylem Timur’u kaçıracak…

3 SAATLİK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında katil Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur da şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulmak üzere savcılığa çağırıldı. Bu sabah adliyeye giden baba Cihantimur, 3 saat boyunca verdiği ifadede kaza gecesi tek tek anlattı.

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur o geceyi tek tek anlattı: Hocam Eylem Timur’u kaçıracak…

Eylem Tok ile 2011 yılında boşandığını ve aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu belirten Cihantimur, "Bursa'da yaşıyorduk. Boşandıktan sonra İstanbul'a taşındım. Belirli bir süre sonra Eylem ve oğlum İstanbul'a taşındı. Benim babam ve oğlumla çok yakın ilişkim var. Oğlumla ilgilenmek için hayatıma kimseyi almadım. Hafta sonları bile ameliyat kabul etmem. Velayeti annesinde olmasına rağmen okul ücretini ben öderim. Hatta kendisine araç ve şoför tahsis ettim" ifadelerini kullandı.

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