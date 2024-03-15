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Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur o geceyi tek tek anlattı: Hocam Eylem Timur’u kaçıracak…
Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
16:24
Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur o geceyi tek tek anlattı: Hocam Eylem Timur’u kaçıracak…
İstanbul Eyüpsultan'da Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur emniyet şeridinde duran gruba çarparak Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kaza sonrası cani anne Eylem Tok, katil oğlu Timur'u önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırdı! Tok ile Timur hakkında kırmızı bülten çıkartılırken, oğlunun yurt dışına kaçmasına yardım ettiği ve planladığı iddia edilen baba Bülent Cihantimur, bugün savcılığa giderek o geceyi tek tek anlattı. 3 saat süren ifadede kan donduran kazayla ilgili detayları açıkladı: Hocam Eylem Timur'u kaçıracak…