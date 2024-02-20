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Eymen’i öldürüp gömmüşlerdi: Telefonundan iğrenç görüntüler çıkan sapığın savunması pes dedirtti
Giriş Tarihi: 20.02.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
14:48
Eymen’i öldürüp gömmüşlerdi: Telefonundan iğrenç görüntüler çıkan sapığın savunması pes dedirtti
İzmir'de öz annesi Mine Durak (27) ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin (38) tarafından canice öldürülen 5 yaşındaki Eymen'in istismar ve darp görüntüleri ortaya çıkmıştı. Serkan Elçetin'in incelenen cep telefonunda öldürülen minik Eymen hakkında cinsel içerikli iğrenç mesajlar olduğu ve çıplak vaziyette koltuk üzerinde görünen küçük çocuğa öz annesi tarafından bile istismarda bulunulduğu anlaşılmıştı. Eymen'in ölümü nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıl hapis cezaları verilen anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Elçetin, "Ben telefonumla video, fotoğraf çekmedim. Eymen'i cinsel istismar etmedim" diye kendini savundu.