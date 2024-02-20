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Haberler Yaşam Eymen’i öldürüp gömmüşlerdi: Telefonundan iğrenç görüntüler çıkan sapığın savunması pes dedirtti
Giriş Tarihi: 20.02.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 14:48

Eymen’i öldürüp gömmüşlerdi: Telefonundan iğrenç görüntüler çıkan sapığın savunması pes dedirtti

İzmir'de öz annesi Mine Durak (27) ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin (38) tarafından canice öldürülen 5 yaşındaki Eymen'in istismar ve darp görüntüleri ortaya çıkmıştı. Serkan Elçetin'in incelenen cep telefonunda öldürülen minik Eymen hakkında cinsel içerikli iğrenç mesajlar olduğu ve çıplak vaziyette koltuk üzerinde görünen küçük çocuğa öz annesi tarafından bile istismarda bulunulduğu anlaşılmıştı. Eymen'in ölümü nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıl hapis cezaları verilen anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Elçetin, "Ben telefonumla video, fotoğraf çekmedim. Eymen'i cinsel istismar etmedim" diye kendini savundu.

Ceyhan TORLAK
Eymen’i öldürüp gömmüşlerdi: Telefonundan iğrenç görüntüler çıkan sapığın savunması pes dedirtti

İzmir polisi, 4.5 yıl önce Mine Durak'ın oğlu Eymen Sadık Durak'a şiddet uyguladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis minik Eymen'e ulaşamazken, anne Mine Durak'ı yakınlarının evinde buldu. Çelişkili ifadeler üzerine soruşturmasını derinleştiren polis minik Eymen'in canice öldürüldüğünü belirledi.

Eymen’i öldürüp gömmüşlerdi: Telefonundan iğrenç görüntüler çıkan sapığın savunması pes dedirtti

EYMEN'İN TANDIR ÇUKURUNDA CESEDİ BULUNDU
Küçük çocuğun cesedi 1 Eylül 2019'da elleri ayakları bağlı şekilde, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurunda poşet içinde bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eymen’i öldürüp gömmüşlerdi: Telefonundan iğrenç görüntüler çıkan sapığın savunması pes dedirtti

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mine Durak'a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 37 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında davanın karar duruşmasının ardından itirazlar sonucu dosya istinafa taşındı. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi.

Eymen’i öldürüp gömmüşlerdi: Telefonundan iğrenç görüntüler çıkan sapığın savunması pes dedirtti

YEREL MAHKEME KARARI BOZULDU
Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu. Bozma kararının ardından İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 2 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi. Yargıtay Mine Durak ve Serkan Elçetin'e ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl hapis cezasını onadı.

Eymen’i öldürüp gömmüşlerdi: Telefonundan iğrenç görüntüler çıkan sapığın savunması pes dedirtti

ÖZ ANNESİNDEN İSTİSMAR
Mahkeme heyetinin Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporu tamamlandı. Serkan Elçetin'in incelenen cep telefonunda öldürülen minik Eymen hakkında cinsel içerikli iğrenç mesajlar olduğu belirlendi. Telefonda bulunan fotoğraflarda çıplak vaziyette koltuk üzerinde görünen Eymen'e öz annesi tarafından bile istismarda bulunulduğu anlaşıldı.

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