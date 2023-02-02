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Haberler Yaşam EYT başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet EYT başvuru ekranı 2023
Giriş Tarihi: 02.02.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 15:41

EYT başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet EYT başvuru ekranı 2023

EYT başvuruları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde sona yaklaşılıyor. Geçtiğimiz hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Şartları ve kapsamı belirlenen düzenleme hayata geçtikten sonra emeklilik başvuruları başlayacak. Öte yandan Başkan Erdoğan, EYT'de ilk maaşlar için Mart ayını işaret etti. Bu noktada emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, ''EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu e-Devlet ekranı ve ayrıntılı bilgiler.

EYT başvuruları e-Devlet ekranı 2023 | Emeklilik EYT başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, nasıl yapılır?

EYT başvuru ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinde artık son viraja girildi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, emeklilik başvurusunda bulunabilecek. Yasalaşma süreci tüm hızıyla devam ederken milyonlarca vatandaş, EYT başvuru ekranı ve şartları için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? e-Devlet ile Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte, 2023 EYT başvuruları hakkında tüm merak edilenler.

EYT başvuruları e-Devlet ekranı 2023 | Emeklilik EYT başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, nasıl yapılır?

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI!

Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinde son viraja girildi. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı sağlayacak kanun teklifi, 2 Şubat 2023 Perşembe günü bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Görüşmelerde ilgili bakanlıkların, işçi ve işveren kuruluşlarının dernek ve platformlarından da temsilciler olacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanların faydalanacağı kanun teklifi komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul'a getirilecek.

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EYT başvuruları e-Devlet ekranı 2023 | Emeklilik EYT başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaştıktan sonra başlayacak. Koşulları yerine getiren kişiler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT kanun teklifi maddeleri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

EYT başvuruları e-Devlet ekranı 2023 | Emeklilik EYT başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, nasıl yapılır?

PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES!

"Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip.

İster Bağkur'lu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek.

EYT başvuruları e-Devlet ekranı 2023 | Emeklilik EYT başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, nasıl yapılır?

"İkinci olarak, bu konuda çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor.

"Üçüncü olarak da, düzenlememiz özellikle bir başka sözümüzün yerine gelmesi münasebeti ile taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenleme ile bu konuda daimi statüye işçi statüsüne geçen bütün yüz binlerce arkadaşımız, çalışanlarımız ile ilgili bir düzenlemede bulunuyoruz.

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