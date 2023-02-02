EYT başvuruları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde sona yaklaşılıyor. Geçtiğimiz hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Şartları ve kapsamı belirlenen düzenleme hayata geçtikten sonra emeklilik başvuruları başlayacak. Öte yandan Başkan Erdoğan, EYT'de ilk maaşlar için Mart ayını işaret etti. Bu noktada emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, ''EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu e-Devlet ekranı ve ayrıntılı bilgiler.