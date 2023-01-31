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Haberler Yaşam EYT emekli promosyon ücretleri 7 bin 500 TL’yi buldu! 2023 Banka banka EYT emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:59

EYT emekli promosyon ücretleri 7 bin 500 TL’yi buldu! 2023 Banka banka EYT emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

EYT banka promosyonu ödemeleri gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinin detayları belli oldu. Milyonlarca vatandaşın emekli olmasını sağlayacak kanun teklifi, Perşembe günü Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yasalaşma süreci tüm hızıyla devam ederken ilk maaşların Mart ayında ödeneceği belirtildi. Bu noktada yeni müşterileri kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar, EYT'li emeklilere özel promosyon ödemelerini güncelledi. Peki, Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor, kaç TL? İşte, 2023 Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri...

EYT emekli promosyon ücretleri 7 bin 500 TL’yi buldu! 2023 Banka banka EYT emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

Emekli promosyon ödemeleri EYT düzenlemesi ile yeniden arama geçmişlerindeki yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan kanun teklifi, bu hafta Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Prim gün ve yılını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlara emeklilik hakkı tanıyan düzenlemenin yürürlük tarihi için geri sayım başladı. EYT'lilerin ilk maaşları için Mart ayı işaret edilirken gözler EYT banka promosyon ödemelerine çevrildi. Müşteri kazanmak isteyen bankalar EYT emekli promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. Peki, EYT'liler ne kadar banka emekli promosyonu alacak, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, 2023 EYT banka promosyon ücretleri son durum.

EYT emekli promosyon ücretleri 7 bin 500 TL’yi buldu! 2023 Banka banka EYT emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNULDU!

EYT'de son viraja girildi. Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi.

İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi 30 Ocak 2023 Pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunuldu. Ardından alt komisyonlardan geçecek düzenleme yasalaşma yolunda ilerliyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

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EYT emekli promosyon ücretleri 7 bin 500 TL’yi buldu! 2023 Banka banka EYT emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES!

"Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip.

İster Bağkur'lu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek.

EYT emekli promosyon ücretleri 7 bin 500 TL’yi buldu! 2023 Banka banka EYT emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

"İkinci olarak, bu konuda çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor.

"Üçüncü olarak da, düzenlememiz özellikle bir başka sözümüzün yerine gelmesi münasebeti ile taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenleme ile bu konuda daimi statüye işçi statüsüne geçen bütün yüz binlerce arkadaşımız, çalışanlarımız ile ilgili bir düzenlemede bulunuyoruz.

EYT emekli promosyon ücretleri 7 bin 500 TL’yi buldu! 2023 Banka banka EYT emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

Buna göre 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde düzenlenen ve emekliliğe hak kazanıldığı takdirde bu kardeşlerimizin zorunlu olarak iş akdinin feshine dönük düzenlemeyi kaldırıyoruz. Emekliliği hak eden bu taşerondan işçi kadrosuna geçin bütün arkadaşlarımız için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Dolayısıyla bu konuda yüz binlerce insanımızın da bu konuda zorunlu emekliliğini bu kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz."

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