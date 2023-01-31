EYT banka promosyonu ödemeleri gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinin detayları belli oldu. Milyonlarca vatandaşın emekli olmasını sağlayacak kanun teklifi, Perşembe günü Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yasalaşma süreci tüm hızıyla devam ederken ilk maaşların Mart ayında ödeneceği belirtildi. Bu noktada yeni müşterileri kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar, EYT'li emeklilere özel promosyon ödemelerini güncelledi. Peki, Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor, kaç TL? İşte, 2023 Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ödemeleri...