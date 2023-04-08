EYT emeklilik başvuru sonuçları sorgulama ekranı… e-Devlet ve SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulama yapılır?

EYT başvuru sonuçları, bu kapsamda başvurularını gerçekleştiren binlerce vatandaşın da gündeminde. Gerek SGK binalarından gerekse e-Devlet sistemi üzerinden müracaatta bulunan vatandaşlar, bu düzenlemeyle emekli olup olmadıklarını merak ediyor. Hal böyleyken ise son günlerde öne çıkan konu başlıkları arasında "EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulama yapılır?" soruları yanıt arıyor. Son açıklamaya göre 200 binin üzerinde vatandaşın maaş bağlama işlemleri tamamlandı ve ödemeleri gerçekleşmeye başladı. İşte 2023 e-Devlet sistemi ile EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı…