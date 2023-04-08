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Haberler Yaşam EYT emeklilik başvuru sonuçları sorgulama ekranı… e-Devlet ve SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulama yapılır?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 07:54

EYT emeklilik başvuru sonuçları sorgulama ekranı… e-Devlet ve SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulama yapılır?

EYT başvuru sonuçları, bu kapsamda başvurularını gerçekleştiren binlerce vatandaşın da gündeminde. Gerek SGK binalarından gerekse e-Devlet sistemi üzerinden müracaatta bulunan vatandaşlar, bu düzenlemeyle emekli olup olmadıklarını merak ediyor. Hal böyleyken ise son günlerde öne çıkan konu başlıkları arasında "EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulama yapılır?" soruları yanıt arıyor. Son açıklamaya göre 200 binin üzerinde vatandaşın maaş bağlama işlemleri tamamlandı ve ödemeleri gerçekleşmeye başladı. İşte 2023 e-Devlet sistemi ile EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

EYT emeklilik başvuru sonuçları sorgulama ekranı… e-Devlet ve SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulama yapılır?

EYT başvuru sonuçları için nefesler resmen tutuldu. e-Devlet ve SGK sistemi araçlığı ile başvuru sonuçları sorgulamak isteyenler "2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt ararken öte yandan bilindiği üzere söz konusu yasa ile ilk etapta sigorta ve prim gün sayısı şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişi emekliliğe hak kazanmıştı ki bir kısmının ödemlerine başlandı. İşte 2023 EYT emeklilik başvurusu sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.

EYT emeklilik başvuru sonuçları sorgulama ekranı… e-Devlet ve SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulama yapılır?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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EYT emeklilik başvuru sonuçları sorgulama ekranı… e-Devlet ve SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulama yapılır?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EYT emeklilik başvuru sonuçları sorgulama ekranı… e-Devlet ve SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulama yapılır?

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

EYT emeklilik başvuru sonuçları sorgulama ekranı… e-Devlet ve SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulama yapılır?

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvuru adımları şöyle:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

Ardından sayfada çıkan 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.

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