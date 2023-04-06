Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT maaş farkları ödeme tarihleri son dakika 2023: İlk emekli maaşı ödemeleri başladı! EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 16:16

EYT maaş farkları ödeme tarihleri son dakika 2023: İlk emekli maaşı ödemeleri başladı! EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

EYT maaş farkları ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber 1,6 milyon vatandaş emekli olmak için SGK'ya müracaatta bulundu. Aylık bağlama işlemleri tamamlanan kişilere ise EYT ilk maaş ödemesi yapılmaya başlandı. Henüz ödeme almamış olanlar ise EYT maaş farkları ödemeleri için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2023 EYT maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, maaş farkı sorgulama e-Devlet ekranı...

EYT maaş farkları ödeme tarihleri ve e-Devlet sorgulama ekranı: 2023 EYT maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihte?

EYT maaş farkları ne zaman yatacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar, başvurularını SGK sistemi ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Maaş bağlama işlemleri tamamlanan 250 binden fazla kişi ilk ödemelerini almaya başladı. Başvurular devam ederken EYT maaş farkları ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emekli Sandığı, Bağ-kur ve SSK emeklileri Ramazan bayramı sebebiyle nisan ayı ödemelerini erkenden hesaplarına görecek. Peki, EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar ve kaç TL? İşte, 2023 EYT maaş farkları e-Devlet sorgulama linki...

EYT maaş farkları ödeme tarihleri ve e-Devlet sorgulama ekranı: 2023 EYT maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihte?

EYT SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Bu kapsamda maaş bağlama işlemi biten 250 binden fazla kişiye fark ödemeleri başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT maaş farkları ödeme tarihleri ve e-Devlet sorgulama ekranı: 2023 EYT maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maksadımız şu; Mart ayında müracaat edenlerin hepsi Nisan ayında maaşlarını alacaklar. Diyelim ki Nisan'ın başında maaşlarını alamadılar, yetişmedi hiçbir hak kaybı olmadan hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacaklar.

İkincisi biz bu fazla mesai ile birlikte çalışmayı hızlandırıyoruz. Tahmin ediyorum Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları Mayıs içerisinde ödenmiş olacak.

Biz her ay ortalama 35 bin emekli olan insanımızın emeklilik maaşı bağlanması talebini karşılıyoruz. Rutinimiz bu. Şu anda işlemi tamamlanmış olan insanların sayısı 250 binden fazla."

EYT maaş farkları ödeme tarihleri ve e-Devlet sorgulama ekranı: 2023 EYT maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihte?

MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor.

Buna göre; EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar maaş farklarını 1 Nisan-17 Nisan, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki maaş farklarını birikmiş olarak alacak.

EYT maaş farkları ödeme tarihleri ve e-Devlet sorgulama ekranı: 2023 EYT maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihte?

MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ NASIL ALINACAK?

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte toplamda 1,6 milyon kişi SGK'ya başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan 250 bin emeklinin işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte fark ödemeleri yapılmaya başladı. Maaş farklarını vatandaşların nasıl alacağı ise belli oldu.

Buna göre; maaş farkı ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla bankalara başvururak maaş farklarını alabilecekler.

SON DAKİKA