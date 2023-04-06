EYT maaş farkları ödeme tarihleri son dakika 2023: İlk emekli maaşı ödemeleri başladı! EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

EYT maaş farkları ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber 1,6 milyon vatandaş emekli olmak için SGK'ya müracaatta bulundu. Aylık bağlama işlemleri tamamlanan kişilere ise EYT ilk maaş ödemesi yapılmaya başlandı. Henüz ödeme almamış olanlar ise EYT maaş farkları ödemeleri için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2023 EYT maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, maaş farkı sorgulama e-Devlet ekranı...