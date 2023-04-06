EYT maaş farkları ödeme tarihleri son dakika 2023: İlk emekli maaşı ödemeleri başladı! EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maksadımız şu; Mart ayında müracaat edenlerin hepsi Nisan ayında maaşlarını alacaklar. Diyelim ki Nisan'ın başında maaşlarını alamadılar, yetişmedi hiçbir hak kaybı olmadan hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacaklar.

İkincisi biz bu fazla mesai ile birlikte çalışmayı hızlandırıyoruz. Tahmin ediyorum Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları Mayıs içerisinde ödenmiş olacak.

Biz her ay ortalama 35 bin emekli olan insanımızın emeklilik maaşı bağlanması talebini karşılıyoruz. Rutinimiz bu. Şu anda işlemi tamamlanmış olan insanların sayısı 250 binden fazla."