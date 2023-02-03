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Haberler Yaşam EYT maaşı ne zaman yatacak, belli oldu mu? 2023 EYT ilk emekli maaşı hangi tarihte ödenecek, maaş ödeme tarihleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 12:11

EYT maaşı ne zaman yatacak, belli oldu mu? 2023 EYT ilk emekli maaşı hangi tarihte ödenecek, maaş ödeme tarihleri açıklandı mı?

EYT ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesi için artık sona gelindi. Milyonlarca vatandaşa emeklilik hakkı sağlayacak olan kanun teklifi, önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülecek ve aynı gün yasalaşacak. Bu noktada söz konusu yasa ile emekli olmayı bekleyenler, EYT maaşı ödeme tarihini sorgulamaya başladı. EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih ile ilgili son açıklama ise Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki, EYT maaşı ne zaman yatacak, belli oldu mu? EYT ilk emekli maaşı hangi ay yatacak, Şubat'ta mı ödenecek Mart'ta mı? İşte bilgiler…

EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay? 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT maaşı hangi tarihte yatacak, Şubat mı Mart’ta mı?

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte, Şubat'ta yatar mı soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesi için adım adım sona yaklaşılıyor. 7 Şubat'ta yasalaşması beklenen kanun teklifinin detayları belli oldu. EYT şartları ve kapsamını kamuoyu ile paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaş şartı olmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkesin emekli olacağını belirtti. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken gözler EYT maaşının yatacağı tarihe çevrildi. Peki, EYT emekli maaşı ne zaman ödenecek, hangi ay, Şubat mı Mart mı? İşte 2023 EYT maaşının yatacağı tarih…

EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay? 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT maaşı hangi tarihte yatacak, Şubat mı Mart’ta mı?

EYT SON DAKİKA HABERLERİ | PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan taslak metni, geçtiğimiz hafta Meclis'te kanun teklifi haline getirilmiş ve milletvekilleri için imzaya açılmıştı.

İmzaların atılmasının ardından 30 Ocak 203 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü ve kabul edildi.

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EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay? 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT maaşı hangi tarihte yatacak, Şubat mı Mart’ta mı?

EYT MECLİS GENEL KURUL TARİHİ BELLİ OLDU!

EYT düzenlemesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Haftaya salı Genel Kurul'da görüşmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Buna göre 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanların faydalanacağı kanun teklifi, 7 Şubat 2023 Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve aynı gün yasalaşacak.

EYT yasası Şubat ayı içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz ay sonunda kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay? 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT maaşı hangi tarihte yatacak, Şubat mı Mart’ta mı?

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay? 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT maaşı hangi tarihte yatacak, Şubat mı Mart’ta mı?

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

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