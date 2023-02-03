Haberler Yaşam EYT maaşı ne zaman yatacak, belli oldu mu? 2023 EYT ilk emekli maaşı hangi tarihte ödenecek, maaş ödeme tarihleri açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 12:11

EYT maaşı ne zaman yatacak, belli oldu mu? 2023 EYT ilk emekli maaşı hangi tarihte ödenecek, maaş ödeme tarihleri açıklandı mı?

EYT ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesi için artık sona gelindi. Milyonlarca vatandaşa emeklilik hakkı sağlayacak olan kanun teklifi, önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülecek ve aynı gün yasalaşacak. Bu noktada söz konusu yasa ile emekli olmayı bekleyenler, EYT maaşı ödeme tarihini sorgulamaya başladı. EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih ile ilgili son açıklama ise Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki, EYT maaşı ne zaman yatacak, belli oldu mu? EYT ilk emekli maaşı hangi ay yatacak, Şubat'ta mı ödenecek Mart'ta mı? İşte bilgiler…