EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: EYT sigortalılık süresi ve kadın/erkek prim gün sayısı sorgulama ekranı

Kadın/erkek emeklilik şartları neler, EYT prim gün sayısı hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere söz konusu düzenleme ile ilk etapta prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan, 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik talepleri bulunurken bu hafta içinde yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede kademeli prim günü sayısı uygulanacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu SGK tarafından yayınlandı. Peki, Emeklilik için prim günü kaç olmalı? İşte, 2023 Erkek/kadın EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi tablosu...