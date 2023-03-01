EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: EYT sigortalılık süresi ve kadın/erkek prim gün sayısı sorgulama ekranı

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yaş sınırının kaldırılmasıyla Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları netleşirken prim gün sayısı hesaplama işlemleri başladı. 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinde kademeli prim günü şartı aranacak. Peki, Kadın ve erkek EYT şartları neler, prim gün sayısı hesaplama nasıl yapılır? EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama işlemlerinizi SGK tarafından yayınlanan tablo ile yapabilirsiniz. İşte, yıllara göre SGK 4A prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama ekranı.