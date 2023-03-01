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Haberler Yaşam EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: EYT sigortalılık süresi ve kadın/erkek prim gün sayısı sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 11:11

EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: EYT sigortalılık süresi ve kadın/erkek prim gün sayısı sorgulama ekranı

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yaş sınırının kaldırılmasıyla Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları netleşirken prim gün sayısı hesaplama işlemleri başladı. 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinde kademeli prim günü şartı aranacak. Peki, Kadın ve erkek EYT şartları neler, prim gün sayısı hesaplama nasıl yapılır? EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama işlemlerinizi SGK tarafından yayınlanan tablo ile yapabilirsiniz. İşte, yıllara göre SGK 4A prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama ekranı.

EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: EYT sigortalılık süresi ve kadın/erkek prim gün sayısı sorgulama ekranı

Kadın/erkek emeklilik şartları neler, EYT prim gün sayısı hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere söz konusu düzenleme ile ilk etapta prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan, 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik talepleri bulunurken bu hafta içinde yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede kademeli prim günü sayısı uygulanacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu SGK tarafından yayınlandı. Peki, Emeklilik için prim günü kaç olmalı? İşte, 2023 Erkek/kadın EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi tablosu...

EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: EYT sigortalılık süresi ve kadın/erkek prim gün sayısı sorgulama ekranı

EYT YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle uzamıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 3 haftalık aranın ardından 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca vatandaşın uzun süredir beklediği EYT kanun teklifi görüşüldü.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifi, Meclis sürecini tamamladı ve yasalaştı.

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EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: EYT sigortalılık süresi ve kadın/erkek prim gün sayısı sorgulama ekranı

EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşan EYT'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT'nin yürürlüğe girmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: EYT sigortalılık süresi ve kadın/erkek prim gün sayısı sorgulama ekranı

EYT YASASI ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ? AKBAŞOĞLU AÇIKLADI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: EYT sigortalılık süresi ve kadın/erkek prim gün sayısı sorgulama ekranı

EYT ŞARTLARI PAYLAŞILDI!

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

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