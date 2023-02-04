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Haberler Yaşam EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi 2023: Kadın/erkek EYT şartları ile EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 04.02.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 17:08

EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi 2023: Kadın/erkek EYT şartları ile EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu

EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT kanun teklifi için son viraja girildi. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkese emeklilik yolu açan düzenleme, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülecek. Aynı gün içerisinde yasalaşması beklenen kanun teklifi için bir sonraki adım ise Resmi Gazete olacak. Hal böyleyken emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş, kadın ve erkek emeklilik şartları, EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama işlemlerine başladı. İşte, erkek ve kadın EYT prim gün sayısı tablosu ve konu ile ilgili son gelişmeler.

EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi 2023: Kadın/erkek EYT şartları ile EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu

EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT kanun teklifi, 7 Şubat Salı günü Genel Kurul gündemine gelecek. Aynı gün yasalaşacak olan teklif için bir sonraki adım ise Resmi Gazete sayısı olacak. Söz konusu düzenleme ile şartları taşıyan ve 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olan 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanınacak. Yürürlük tarihi için geri sayım sürerken emeklilik için gün sayanlar, EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi sorgulama işlemlerini SGK'nın hazırladığı tablo ile yapabilecek Peki, Emeklilik için prim günü kaç olmalı? İşte, 2023 Erkek/kadın EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi tablosu…

EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi 2023: Kadın/erkek EYT şartları ile EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu

EYT KANUN TEKLİFİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan taslak metni, geçtiğimiz hafta Meclis'te kanun teklifi haline getirilmiş ve milletvekilleri için imzaya açılmıştı.

İmzaların atılmasının ardından 30 Ocak 203 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü ve kabul edildi.

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EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi 2023: Kadın/erkek EYT şartları ile EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu

EYT MECLİS GENEL KURUL TARİHİ BELLİ OLDU!

EYT düzenlemesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Haftaya salı Genel Kurul'da görüşmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Buna göre 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanların faydalanacağı kanun teklifi, 7 Şubat 2023 Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve aynı gün yasalaşacak.

EYT yasası Şubat ayı içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz ay sonunda kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi 2023: Kadın/erkek EYT şartları ile EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi 2023: Kadın/erkek EYT şartları ile EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

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