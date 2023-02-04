EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT kanun teklifi için son viraja girildi. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkese emeklilik yolu açan düzenleme, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülecek. Aynı gün içerisinde yasalaşması beklenen kanun teklifi için bir sonraki adım ise Resmi Gazete olacak. Hal böyleyken emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş, kadın ve erkek emeklilik şartları, EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama işlemlerine başladı. İşte, erkek ve kadın EYT prim gün sayısı tablosu ve konu ile ilgili son gelişmeler.