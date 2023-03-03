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Haberler Yaşam EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart 2023 Resmi Gazete’de EYT yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 20:37 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 20:37

EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart 2023 Resmi Gazete’de EYT yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. 28 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilirken, kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Bu noktada, "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusu yanıt aramakta. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar şartları, tarihleri ve staj hakkında bilgiler yanıt arıyor. Peki, 3 Mart 2023 Resmi Gazete'de EYT yayınlandı mı? İşte EYT konusu hakkında son detaylar

EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart 2023 Resmi Gazete’de EYT yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

EYT Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte kanunlaşacakken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalanması bekleniyor. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Peki, EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart 2023 Resmi Gazete’de EYT yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

EYT SON DAKİKA HABERİ: YASA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı ve emeklilik başvuru süreci de başladı.

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EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart 2023 Resmi Gazete’de EYT yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

EYT YASASI ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ? AKBAŞOĞLU AÇIKLADI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart 2023 Resmi Gazete’de EYT yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

EYT İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

İşte EYT yasasına göre emeklilik şartları:

Yasa, 4 maddeden oluşuyor.

Emeklilik için yaş şartı bulunmuyor.

Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor.

EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart 2023 Resmi Gazete’de EYT yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

EYT kanun teklifi 2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkiliyor.

Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak.

Prim ve sigortalılık süresi dolan emeklilik hakkı elde edecek.

SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak.

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