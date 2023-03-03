EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart 2023 Resmi Gazete’de EYT yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. 28 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilirken, kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Bu noktada, "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusu yanıt aramakta. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar şartları, tarihleri ve staj hakkında bilgiler yanıt arıyor. Peki, 3 Mart 2023 Resmi Gazete'de EYT yayınlandı mı? İşte EYT konusu hakkında son detaylar