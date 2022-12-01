EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan bir araya geldi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri 2022 yılbaşından bu yana takip edilmeye devam ediyor. Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan vatandaşlara çözüm olacak emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım başladı. EYT ne zaman çıkacak sorusu Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile yanıtlandı. Staj, prim, kıdem tazminatı ve borçlanma gibi konu başlıklarıyla araştırılan yasa Meclis'e gelmeye hazırlanıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor, son durum ne? İşte, detaylar…