Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan bir araya geldi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:46

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan bir araya geldi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri 2022 yılbaşından bu yana takip edilmeye devam ediyor. Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan vatandaşlara çözüm olacak emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım başladı. EYT ne zaman çıkacak sorusu Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile yanıtlandı. Staj, prim, kıdem tazminatı ve borçlanma gibi konu başlıklarıyla araştırılan yasa Meclis'e gelmeye hazırlanıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor, son durum ne? İşte, detaylar…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan bir araya geldi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika gelişmeleri ile gündemde. Geçtiğimiz gün, Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati bir araya geldi. Konu başlıkları arasında bulunan çalışma Aralık ayı itibarıyla yoğunluk kazanacak. EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor gibi sorular yanıt aramaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar EYT son dakika haberleri ile gündeme geliyor. İşte, EYT son durum 2022…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan bir araya geldi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

YASALAŞMASINA ŞAHİT OLACAĞIZ!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması ile yasa tarihine dikkat çekti:

"Meclis takvimine uygun şekilde bunları çalışıp getireceğiz. Aralık ayında yapma planımız söz konusu. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan bir araya geldi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Bu tarihler arasında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak ancak 16 Aralık sonrası yasanın Meclise gelmesi olası. Gelmemesi durumunda yeni yılda; ocak ayının başında düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Yeni yıla kalması halinde 5-15 Ocak 2023 tarihleri konuşulmaya başladı.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan bir araya geldi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR PRİME TAKILMAYACAK!

Bakan Bilgin tarafından son aktarılan gelişmelere göre bir süredir gündemde yer alan prime takılma meselesi de çözüldü:

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan bir araya geldi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

SON DAKİKA