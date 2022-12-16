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Haberler Yaşam EYT SON DURUM 16 ARALIK 2022: En kapsamlı düzenleme! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı var mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 16.12.2022 23:25 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 23:25

EYT SON DURUM 16 ARALIK 2022: En kapsamlı düzenleme! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı var mı, şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ilgiyle takip ediliyor. Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan yüz binlerce vatandaş yaklaşan düzenleme için EYT son dakika haberleri araştırmalarını sürdürüyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı da işverenin yükünü azaltmak için çalışmalara başladı. Peki, EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2022 EYT son dakika bugün haberleri…

EYT SON DURUM 16 ARALIK 2022: En kapsamlı düzenleme! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı var mı, şartları neler?

EYT son durum araştırılıyor. Bakan Bilgin tarafından en kapsamlı düzenlemenin yapılacağı aktarılırken prim, yaş, staj ve kıdem tazminatı konuları araştırılan en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası için geri sayım başladı. Son olarak taslak belirlenirken takvim de netleşmeye başladı. Peki, EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri bugün 2022…

EYT SON DURUM 16 ARALIK 2022: En kapsamlı düzenleme! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı var mı, şartları neler?

EYT HABERLERİ SON DAKİKA: DETAYLARI BAKAN NEBATİ AKTARACAK!

EYT kapsamında kıdem tazminatı sebebiyle işverenin üzerinde oluşacak yükü hafifletme çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde başlayacak.

Yüzde 75 kefalet oranıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği sağlanacak. Detayları Bakan Nebati aktaracak.

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EYT SON DURUM 16 ARALIK 2022: En kapsamlı düzenleme! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı var mı, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan'a yöneltilen "EYT konusunun 2023'e girmeden gündemden kalkacağını, geniş kapsamlı bir çözüme kavuşacağını söyleyebilir miyiz?" sorusu şöyle cevaplandı:

Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız.

EYT SON DURUM 16 ARALIK 2022: En kapsamlı düzenleme! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı var mı, şartları neler?

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.

EYT SON DURUM 16 ARALIK 2022: En kapsamlı düzenleme! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı var mı, şartları neler?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Bu tarihler arasında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak. Yasanın 2023 Ocak ayında görüşülmesi bekleniyor.

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