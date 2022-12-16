EYT SON DURUM 16 ARALIK 2022: En kapsamlı düzenleme! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı var mı, şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ilgiyle takip ediliyor. Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan yüz binlerce vatandaş yaklaşan düzenleme için EYT son dakika haberleri araştırmalarını sürdürüyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı da işverenin yükünü azaltmak için çalışmalara başladı. Peki, EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2022 EYT son dakika bugün haberleri…