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Haberler Yaşam EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı kaç olacak, kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?
Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 12:24

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı kaç olacak, kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

EYT son dakika haberleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenleme ile ilgili sona yaklaşıldı. Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'nin katılımıyla yapılan son toplantı sonrası ''EYT yaş şartı değişiyor mu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili olarak son açıklama Bakan Bilgin'den geldi. Peki, EYT yaş şartı değişiyor mu? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı kaç olacak, kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak? İşte, Emeklilik için EYT şartları, yaş şartı, sınırı son durum gelişmeleri.

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı kaç olacak, kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

EYT yaş şartı değişiyor mu, EYT yaş sınırı kaç olacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Sene sonunda Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme ile ilgili son toplantı Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'nin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı sonrası taslak çalışmaları tamamlanan EYT yasası yaş şartı, yaş sınırı ve prim gibi detaylar ile sorgulanıyor. 4 milyona yakın vatandaşın emekli olmasını sağlayacak bu düzenleme bütçe üzerindeki yükü artıracağı için yaş şartı üzerinde duruluyor. Peki, EYT yaş şartı değişiyor mu? EYT yaş sınırı kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? İşte, emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberleri…

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı kaç olacak, kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

EYT SON DAKİKA: YAŞ ŞARTI, SINIRI OLACAK MI?

Milyonlarca vatandaş, emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesi ile ilgili gelecek açıklamalara odaklanmış durumda.

Düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilmiş ve EYT yasası için bütün taslaklar masaya yatırılmıştı.

Bugün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş bir açıklama geldi.

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EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı kaç olacak, kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

BAKAN BİLGİN: TBMM'DE AÇIKLAYACAĞIM

Bakan Bilgin, Meclis'teki Genel Kurul görüşmelerinde EYT'de yaş şartı konusuna netlik kazandıracağını açıkladı.

TBMM'ye girerken "EYT yaş şartı, sınırı" konusunda gelen soruyu yanıtlayan Bakan Bilgin, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı kaç olacak, kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

EYT TASLAĞI TAMAMLANDI!

Yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için artık sona yaklaşıldı. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı kaç olacak, kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

ÇÖZÜM ROTASI ÇİZİLDİ!

Başkan Erdoğan'ın talimatları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yaş şartını ortadan kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak bir formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm belirlendi.

Buna göre EYT'liler prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

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