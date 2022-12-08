EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı kaç olacak, kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

EYT TASLAĞI TAMAMLANDI!

Yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için artık sona yaklaşıldı. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.