EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı kaç olacak, kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak?

EYT son dakika haberleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenleme ile ilgili sona yaklaşıldı. Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'nin katılımıyla yapılan son toplantı sonrası ''EYT yaş şartı değişiyor mu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili olarak son açıklama Bakan Bilgin'den geldi. Peki, EYT yaş şartı değişiyor mu? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yaş sınırı kaç olacak, kadınlarda 48 erkeklerde 50 mi olacak? İşte, Emeklilik için EYT şartları, yaş şartı, sınırı son durum gelişmeleri.