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Haberler Yaşam EYT’lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Ramazan Bayramı'nda EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:48

EYT’lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Ramazan Bayramı'nda EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa teklifi meclisten geçti ve bu yasayla emekli olacak vatandaşlar "EYT'lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'na da kısa bir süre kaldı. Bu ücret Ramazan ve Kurban Bayramlarından 1 hafta kadar önce hesaplara yatırılıyor. Emekli olmaya hak kazanan binlerce EYT'li bayramda ikramiye alıp almayacaklarını sorgulamaya başladı. Peki, EYT'lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? İşte o detaylar…

EYT’lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Ramazan Bayramı’nda EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

EYT, Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşmasının ardından birçok kişi "EYT'lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Mart ayında emeklilik dilekçesi verip nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan binlerce vatandaş detayları araştırıyor. Bilidiği üzere Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan düzenleme bugün resmi gazetede yayınlanmıştı. Peki, EYT'lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? İşte merak edilenler.

EYT’lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Ramazan Bayramı’nda EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

EYT'LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI, VERİLECEK Mİ?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde emekli olacak ve maaş almaya başlayacak kişiler, bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri her emekli birey tarafından alınan bir haktır.

Buna göre; Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler 21 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de ikramiyelerini alacak.

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EYT’lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Ramazan Bayramı’nda EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması mevcut değil.

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

EYT’lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Ramazan Bayramı’nda EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.

EYT’lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Ramazan Bayramı’nda EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekli bayram ikramiyelerinin yükseltilmesine dönük bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyeler ile ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor. Şu an 1.100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.

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