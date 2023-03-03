Haberler Yaşam EYT’lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Ramazan Bayramı'nda EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 03.03.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:48

EYT’lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Ramazan Bayramı'nda EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa teklifi meclisten geçti ve bu yasayla emekli olacak vatandaşlar "EYT'lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'na da kısa bir süre kaldı. Bu ücret Ramazan ve Kurban Bayramlarından 1 hafta kadar önce hesaplara yatırılıyor. Emekli olmaya hak kazanan binlerce EYT'li bayramda ikramiye alıp almayacaklarını sorgulamaya başladı. Peki, EYT'lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? İşte o detaylar…