Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile...