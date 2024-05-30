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Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
14:42
Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Ata Demirer imzası taşıyan Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu ile gündemde. 2010 yapımı komedi filmi ilginç bir hikayeye odaklanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisi ile buluşacak yapım çekim yerleri ile araştırılmaya başladı. Peki, Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? İşte filme dair merak edilenler...