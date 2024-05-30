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Haberler Yaşam Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 14:42

Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Ata Demirer imzası taşıyan Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu ile gündemde. 2010 yapımı komedi filmi ilginç bir hikayeye odaklanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisi ile buluşacak yapım çekim yerleri ile araştırılmaya başladı. Peki, Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? İşte filme dair merak edilenler...

Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Eyvah Eyvah oyuncuları kimler, konusu nedir soruları yanıt arıyor. Ata Demirer ve Demet Akbağ gibi isimleri ağırlayan serinin ilk filmi bu akşam ekranlarda. Sinemaseverler ekran başında yerini aldı. Peki; Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?

Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

EYVAH EYVAH KONUSU

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan!

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Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile...

Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

EYVAH EYVAH OYUNCULARI

Ata Demirer: Hüseyin Badem

Demet Akbağ: Firuzan

Şehsuvar Aktaş

Caner Alkaya

Özge Borak

Okan Çabalar

Bican Günalan

Salih Kanyon

Bülent Şakrak

Tanju Tuncel

Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabası olayların geçtiği mekandır. Filmdeki çoğu sahne Geyikli ve Ezine'de çekilmiştir. Hüseyin'in babasını aradığı İstanbul sahneleri ise Taksim ve Cihangir bölgesinde çekilmiştir.

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