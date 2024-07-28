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Eyyam-ı bahur nedir, kaç derece olur? 2024 Eyyam-ı Bahur ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
16:11
Türkiye yeniden eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor. Yüksek sıcaklık ve nem ülkemizin pek çok yerinde etkisini sürdürürken Afrika kökenli sıcak hava dalgası geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da etkili olacak. Bu hava olayıyla ilgili merak edilenler arasında Eyyam-ı bahur nedir, kaç derece olur soruları yer alıyor. Peki, 2024 Eyyam-ı Bahur ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?