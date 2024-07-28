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Haberler Yaşam Eyyam-ı bahur nedir, kaç derece olur? 2024 Eyyam-ı Bahur ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 16:11

Eyyam-ı bahur nedir, kaç derece olur? 2024 Eyyam-ı Bahur ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

Türkiye yeniden eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor. Yüksek sıcaklık ve nem ülkemizin pek çok yerinde etkisini sürdürürken Afrika kökenli sıcak hava dalgası geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da etkili olacak. Bu hava olayıyla ilgili merak edilenler arasında Eyyam-ı bahur nedir, kaç derece olur soruları yer alıyor. Peki, 2024 Eyyam-ı Bahur ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

Eyyam-ı bahur nedir, kaç derece olur? 2024 Eyyam-ı Bahur ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

Eyyam-ı bahur olarak adlandırılan sıcak hava dalgası bu yıl da aynı tarihlerde ülkemizi ziyaret edecek. Hava sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve nem oranının yoğunluğu sebebiyle bunalan vatandaşlar, Eyyam-ı bahur nedir, kaç derece olur sorusuyla konunun detaylarını araştırıyor. Peki, 2024 Eyyam-ı Bahur ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte detaylar.

Eyyam-ı bahur nedir, kaç derece olur? 2024 Eyyam-ı Bahur ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR?

Çöl sıcakları, Afrika sıcağı veya Eyyamıbahur olarak kullanılan bu terim, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer.

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Eyyam-ı bahur nedir, kaç derece olur? 2024 Eyyam-ı Bahur ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince diēs caniculārēs olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi…) Türkçede kullanılan eyyamıbahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

Eyyam-ı bahur nedir, kaç derece olur? 2024 Eyyam-ı Bahur ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, eyyam-ı bahurun 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında yaşanacağını ifade ederek şunları kaydetti:

Eyyam-ı bahur nedir, kaç derece olur? 2024 Eyyam-ı Bahur ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

"Temmuz sonunda kısmen rahatlayan ülkemiz ağustosun ilk haftasında eyyam-ı bahur döneminde sıcak hava dalgası etkisi altında kalacak. Bu yıl, bu dönemin sıcak fakat Doğu Akdeniz'de yaşanacak bir alçak basıncın etkisiyle kısmen yağışlı geçme olasılığı yüksek. Bu kavurucu sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar, orman yangınlarını kaçınılmaz hale getiriyor. Diğer yandan, şiddetli sağanak yağışlar bu yazın başında öngörüldüğü gibi etkili oldu ve olmaya devam ediyor. Türkiye'de hava koşullarında yaşanan bu aşırılıkların en önemli nedenlerinden biri, son 13 aydır mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanması ve atmosferin buna bağlı olarak nem tutma kapasitesinin artması. Isınan yeryüzü, termal konveksiyonları kolaylaştırarak yağmur bulutlarının oluşmasına ve yağışın düşmesine neden oluyor. Ülkemize kuzeybatıdan ve kuzeyden giren daha serin hava kütlesi ile sıcak hava kütlesinin karşılaşması, nemli havanın soğumasına ve yağmur, dolu veya sağanak şeklinde yağışlara yol açıyor."

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