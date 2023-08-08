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Eyyam-ı Bahur yerini Basra'ya bırakıyor! Sıcaklıklar 48 dereceye yükselecek
Giriş Tarihi: 08.08.2023 20:53
Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
20:53
Eyyam-ı Bahur yerini Basra'ya bırakıyor! Sıcaklıklar 48 dereceye yükselecek
Meteoroloji verilerine göre Türkiye bu yaz rekor sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı. Son gelen Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri hava durumu raporu sıcaklıkların devam edeceğini gösteriyor. Türkiye Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ardından şimdi de de Basra ile karşı karşıya. Basra sıcakları Güneydoğu'yu kavuracak. Bölge genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 8 derece üstüne çıkacak. Güneye yakın ilçelerde ise 48 derece gibi 'maksimum' değerler görülebileceği belirtiliyor.