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Haberler Yaşam Eyyam-ı Bahur yerini Basra'ya bırakıyor! Sıcaklıklar 48 dereceye yükselecek
Giriş Tarihi: 08.08.2023 20:53 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 20:53

Eyyam-ı Bahur yerini Basra'ya bırakıyor! Sıcaklıklar 48 dereceye yükselecek

Meteoroloji verilerine göre Türkiye bu yaz rekor sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı. Son gelen Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri hava durumu raporu sıcaklıkların devam edeceğini gösteriyor. Türkiye Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ardından şimdi de de Basra ile karşı karşıya. Basra sıcakları Güneydoğu'yu kavuracak. Bölge genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 8 derece üstüne çıkacak. Güneye yakın ilçelerde ise 48 derece gibi 'maksimum' değerler görülebileceği belirtiliyor.

Eyyam-ı Bahur yerini Basra’ya bırakıyor! Sıcaklıklar 48 dereceye yükselecek

Türkiye önce Eyyam-ı Bahur ardından Basra sıcaklıkları geliyor. Sıcaklıklar 48 dereceyi bulacak.

Eyyam-ı Bahur yerini Basra’ya bırakıyor! Sıcaklıklar 48 dereceye yükselecek

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünde mühendis Hümeyra Betül Akgül, Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nde bu hafta sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde olmasının beklendiğini söyledi.

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Eyyam-ı Bahur yerini Basra’ya bırakıyor! Sıcaklıklar 48 dereceye yükselecek

Sıcaklık artışının bölgedeki il merkezlerinde dün başladığına işaret eden Akgül, 10 Ağustos Perşembe gününe kadar 4-5 derecelik artış beklediklerini belirtti.

Eyyam-ı Bahur yerini Basra’ya bırakıyor! Sıcaklıklar 48 dereceye yükselecek

Akgül, "Diyarbakır`ın merkez Bağlar ilçesinde sıcaklık 39 dereceden perşembe günü 45 dereceye ulaşıyor. Batman`ın Hasankeyf, Şırnak`ın Cizre ve Silopi, Diyarbakır`ın Bismil ilçesinde perşembe günü sıcaklık 45 derecenin üstüne çıkacak.

Eyyam-ı Bahur yerini Basra’ya bırakıyor! Sıcaklıklar 48 dereceye yükselecek

Güneye daha yakın ilçelerde sıcaklık 48 dereceye kadar ulaşacak.

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