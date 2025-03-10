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Fatih'te akılalmaz olay! Vitesi ileri yerine geriye takınca... Talihsiz kadının ezilme anları kamerada
Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
11:24
Fatih'te akılalmaz olay! Vitesi ileri yerine geriye takınca... Talihsiz kadının ezilme anları kamerada
Fatih'te bir sürücü ileri vites yerine geri vites kullanınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla geri geri giden otomobil önce yoldan geçen bir kadına daha sonra da duvara çarptı. Kadının yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.