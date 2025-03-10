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Haberler Yaşam Fatih'te akılalmaz olay! Vitesi ileri yerine geriye takınca... Talihsiz kadının ezilme anları kamerada
Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:24

Fatih'te akılalmaz olay! Vitesi ileri yerine geriye takınca... Talihsiz kadının ezilme anları kamerada

Fatih'te bir sürücü ileri vites yerine geri vites kullanınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla geri geri giden otomobil önce yoldan geçen bir kadına daha sonra da duvara çarptı. Kadının yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Fatih’te akılalmaz olay! Vitesi ileri yerine geriye takınca... Talihsiz kadının ezilme anları kamerada

Kaza, dün öğle saatlerinde Fatih Kadırga'da meydana geldi. İddiaya göre, sürücü otomobilini hareket ettirmek isterken ileri yerine geri vites kullandı.

Fatih’te akılalmaz olay! Vitesi ileri yerine geriye takınca... Talihsiz kadının ezilme anları kamerada

Hızla geri giden araç, o sırada yoldan geçen bir kadına çarptıktan sonra duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle kadın bacağından yaralandı.

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Fatih’te akılalmaz olay! Vitesi ileri yerine geriye takınca... Talihsiz kadının ezilme anları kamerada

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Fatih’te akılalmaz olay! Vitesi ileri yerine geriye takınca... Talihsiz kadının ezilme anları kamerada

Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.