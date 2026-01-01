Haberler
Fatih'te korkunç olay: 2 aylık bebek yaşamını yitirdi! Anne, baba, dede, anneanne gözaltında
Giriş Tarihi: 01.01.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 15:34
Fatih'te korkunç bir olay yaşandı. 2 aylık bebeğin beslenmediği tespit edildi. Anne ile nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası, aynı evde kalan dede ve anneanne gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.