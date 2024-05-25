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Fatma Karanfil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil ne kanseri?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
08:43
Fatma Karanfil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil ne kanseri?
Aşk-ı Memnu'daki Şayeste rolüyle akıllara kazınan, pek çok dizi ve filmde rol alan Fatma Karanfil bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına karşı hayat mücadelesi veriyor. Çoklu metastaz nedeniyle tedavi altında olan 72 yaşındaki usta oyuncunun entübe edilmesi üzerine Fatma Karanfil sağlık durumu hakkında doktorlardan gelen açıklamalar takip ediliyor. Peki Fatma Karanfil ne kanseri, hastalığı ne? İşte usta ismin sağlık durumuna ilişkin son açıklamalar.