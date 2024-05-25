Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Fatma Karanfil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil ne kanseri?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 08:43

Fatma Karanfil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil ne kanseri?

Aşk-ı Memnu'daki Şayeste rolüyle akıllara kazınan, pek çok dizi ve filmde rol alan Fatma Karanfil bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına karşı hayat mücadelesi veriyor. Çoklu metastaz nedeniyle tedavi altında olan 72 yaşındaki usta oyuncunun entübe edilmesi üzerine Fatma Karanfil sağlık durumu hakkında doktorlardan gelen açıklamalar takip ediliyor. Peki Fatma Karanfil ne kanseri, hastalığı ne? İşte usta ismin sağlık durumuna ilişkin son açıklamalar.

Fatma Karanfil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil ne kanseri?

Pek çok dizide ve Yeşilçam filmlerinde rol alan usta oyuncu Fatma Karanfil bir süredir tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Kanser hastası olduğu öğrenilen ve çoklu metastaz nedeniyle tedavi altına alınan usta ismin sevenleri; Fatma Karanfil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne şeklinde araştırmalarda bulunuyor.

Fatma Karanfil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil ne kanseri?

FATMA KARANFİL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fatma Karanfil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil ne kanseri?

4. evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Florya'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe edildi.

Kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastazın başladığı öğrenildi.

Fatma Karanfil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil ne kanseri?

"UYANMASI ÇOK ZOR"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fatma Karanfil'in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE KANSERİ ATLATMIŞTI

1976-1980 yılları arasında Londra'da tekstil eğitimi alan Karanfil, geçmişte göğüs kanserini yenerek 2001 yılında mesleğine geri dönmüştü.

Fatma Karanfil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil ne kanseri?

FATMA KARANFİL KİMDİR?

Sanatçı, kariyerine 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak adım atmış, 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılmıştı.

Karanfil, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Keloğlan serisinde de Fatma karakterini canlandırmıştı.

Kınalı Kar, Huzur Sokağı, Aşk-ı Memnu, Aşk Yeniden gibi yapımlarda da rol alan Karanfil, son olarak ATV'de ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinde rol almıştı.

SON DAKİKA