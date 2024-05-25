Fatma Karanfil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil ne kanseri?

Pek çok dizide ve Yeşilçam filmlerinde rol alan usta oyuncu Fatma Karanfil bir süredir tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Kanser hastası olduğu öğrenilen ve çoklu metastaz nedeniyle tedavi altına alınan usta ismin sevenleri; Fatma Karanfil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne şeklinde araştırmalarda bulunuyor.