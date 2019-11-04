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  • Feci kaza! Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı

Feci ! Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı

'da feci bir meydana geldi. Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 öğretmen ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar müdahale etti.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 13:35
Feci kaza! Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, 'dan Vezirköprü yönüne giden Nurgül Kartal'ın (30) kullandığı 55 VG 846 plakalı otomobil, Çayırözü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Çayırözü Deresi'ne düştü.

Feci kaza! Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı

Ters dönen aracın içinde sürücü Kartal ile yanındaki Fatma Çulha (29) sıkıştı. İçerisine su dolmaya başlayan aracı, kazayı gören vatandaşlar çevirdi, itfaiyeye, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi.

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Feci kaza! Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı

İtfaiye ekibi ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kaza! Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı

Yaralılardan sürücü Kartal'ın, Vezirköprü ilçesindeki Narlısaray Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olduğu, Çulha'nın ise Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi psikolojik danışma ve rehberlik öğretmeni olduğu öğrenildi.

Feci kaza! Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Feci kaza! Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı

Durumları ağır olan yaralılardan Çulha, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kartal ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Feci kaza! Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı
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