Feci kaza! Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı

Yaralılardan sürücü Kartal'ın, Vezirköprü ilçesindeki Narlısaray Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olduğu, Çulha'nın ise Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi psikolojik danışma ve rehberlik öğretmeni olduğu öğrenildi.