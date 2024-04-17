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Feci kazada yaralanmıştı! Aci’nin kayınbiraderi ilk kez konuştu: Bırakıp kaçmasalar belki yaşayacaktı
Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
11:18
Feci kazada yaralanmıştı! Aci’nin kayınbiraderi ilk kez konuştu: Bırakıp kaçmasalar belki yaşayacaktı
Cani anne Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin yanında olan ve yaralanan yakınları, anne oğulun hala teslim olmamasına tepki gösterdi. Olay sonrası beyin ameliyatı geçiren Aci'nin kayınbiraderi Tahsin Arslan, "Aynı şeyi onlar yaşasaydı her türlü yardım ederdik. Beyin ameliyatı oldum, ablam eşini kaybetti, hiçbir şey umurlarında değil, olay yerinde telefonumu almış biri, hala da bulunamadı. Nereye kadar kaçacaklar, adalete teslim olsunlar" dedi.