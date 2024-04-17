Feci kazada yaralanmıştı! Aci’nin kayınbiraderi ilk kez konuştu: Bırakıp kaçmasalar belki yaşayacaktı

"TELEFONUMU BİRİ ALMIŞ, HALA BULUNAMADI"

Kazada yaralanan aynı zamanda Oğuz Murat Aci'nin kayınbiraderi olan Tahsin Arslan, "Olayları anlayışım, kazadan sonra bir haftayı geçti, on güne yakın oldu ondan sonra her şeyin berbat olduğunu anladım. Biz bu olayları yaşamamak için bütün imkanları sağladık, her şeyi düşündük ama öyle olmamış. Kötü bir olay, kötü insanlara denk gelmişiz, aynı şeyi onlar yaşasaydı biz orada olsaydık her türlü yardım ederdik.