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Haberler Yaşam Feci kazada yaralanmıştı! Aci’nin kayınbiraderi ilk kez konuştu: Bırakıp kaçmasalar belki yaşayacaktı
Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 11:18

Feci kazada yaralanmıştı! Aci’nin kayınbiraderi ilk kez konuştu: Bırakıp kaçmasalar belki yaşayacaktı

Cani anne Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin yanında olan ve yaralanan yakınları, anne oğulun hala teslim olmamasına tepki gösterdi. Olay sonrası beyin ameliyatı geçiren Aci'nin kayınbiraderi Tahsin Arslan, "Aynı şeyi onlar yaşasaydı her türlü yardım ederdik. Beyin ameliyatı oldum, ablam eşini kaybetti, hiçbir şey umurlarında değil, olay yerinde telefonumu almış biri, hala da bulunamadı. Nereye kadar kaçacaklar, adalete teslim olsunlar" dedi.

İHA
Feci kazada yaralanmıştı! Aci’nin kayınbiraderi ilk kez konuştu: Bırakıp kaçmasalar belki yaşayacaktı

Cani anne Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur iddiaya göre Kemerburgaz'da kullandığı lüks otomobille bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarpıp Oğuz Murat Aci'nin (29) ölümüne neden olurken annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılmıştı.

Feci kazada yaralanmıştı! Aci’nin kayınbiraderi ilk kez konuştu: Bırakıp kaçmasalar belki yaşayacaktı

Üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçen olayla ilgili soruşturma sürerken feci kazada yaralanan 21 yaşındaki İbrahim Gümüş ve beyin ameliyatı geçiren 22 yaşındaki Tahsin Arslan bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Kazadan yaralı kurtulsalar da Oğuz Murat Aci'nin vefatının acısını atlamadıklarını ifade eden Gümüş ve Arslan, olaydan sorumlu olan herkesin en kısa zamanda gerekli cezaları almalarını istedi. Arslan ayrıca kazadan sonra kaybolan telefonunun hala bulunamadığını söyledi.

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Feci kazada yaralanmıştı! Aci’nin kayınbiraderi ilk kez konuştu: Bırakıp kaçmasalar belki yaşayacaktı

"TELEFONUMU BİRİ ALMIŞ, HALA BULUNAMADI"
Kazada yaralanan aynı zamanda Oğuz Murat Aci'nin kayınbiraderi olan Tahsin Arslan, "Olayları anlayışım, kazadan sonra bir haftayı geçti, on güne yakın oldu ondan sonra her şeyin berbat olduğunu anladım. Biz bu olayları yaşamamak için bütün imkanları sağladık, her şeyi düşündük ama öyle olmamış. Kötü bir olay, kötü insanlara denk gelmişiz, aynı şeyi onlar yaşasaydı biz orada olsaydık her türlü yardım ederdik.

Feci kazada yaralanmıştı! Aci’nin kayınbiraderi ilk kez konuştu: Bırakıp kaçmasalar belki yaşayacaktı

Öğrendikten sonra insanlığın bitmiş olduğunu düşündüm, her şeyden nefret ettim, iğrenç bir olay. Beyin ameliyatı oldum, kaburgalarımla, omurgada kırıklar var, onların iyileşmesini bekliyorum. İnsanlık dışı madem ki bir şey olmuş adalet sağlanması gerekiyor, kaçmak; yardım edilsin bari. Bir hayvana çarpıyoruz, gidip yardım ediyoruz, bizi olay yerinde terk etmişler. Hiçbir şey umurlarında değil, öyle gözüküyor, nereye kadar kaçacaklar onu merak ediyorum. Telefonum fermuarlı montta, cüzdanımla beraberdi.

Feci kazada yaralanmıştı! Aci’nin kayınbiraderi ilk kez konuştu: Bırakıp kaçmasalar belki yaşayacaktı

Olay yerinde telefonumu almış biri yüksek ihtimal, arkadaşımın telefonu da kayıp, benimki de kayıp hala da bulunamadı, bulunamıyor da zaten nasıl bulunacak onu da bilmiyoruz. Yüksek ihtimal alınmış orada artık çalınmış mı diyeyim. İnsanlık adına ne gerekiyorsa onu yapsınlar, adalete teslim olsunlar. Benim canım ciğerim olan bir insanı kaybetmek, ne yapacağımı anlayamadım hala da anlamıyorum.

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