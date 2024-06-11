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Haberler Yaşam FED faiz kararı 2024 Haziran bugün açıklanıyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman belli olur, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:03

FED faiz kararı 2024 Haziran bugün açıklanıyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman belli olur, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED) Haziran ayı faiz kararını bugün açıklıyor. Yatırımcılar yeni kararın piyasaya nasıl yansıyacağını araştırıyorlar. Piyasaya yön verecek altın, dolar, borsa, kripto ve para borsasını belirleyecek olan FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. FED üyeleri açıklamalarıyla gündeme gelirken, bu ay da FED'in faiz indirim beklentilerinde erteleme ön görülüyor. Haziran ayı kararı için beklentiler sürerken araştırmalar başladı. Peki, Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı 2024 Haziran bugün açıklanıyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman belli olur, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası(FED) toplantısı faiz kararı araştırılıyor. Altın ve dolar başta olmak üzere kripto para ve borsada dünya piyasalarına etki edecek olan ABD Merkez Banası (FED), nisan faiz kararını belirlemek üzere toplanacak. Haziran ayında politika faizini yüzde 5.50'de sabit kaldı. Peki, Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararı 2024 Haziran bugün açıklanıyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman belli olur, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI HAZİRAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası tarafından mayıs ayı faiz kararı toplantısı 11-12 Haziran günlerinde düzenlenecek. Faiz kararı ise 12 Haziran günü saat 21:00 ile 22:00 arasında açıklanıyor

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FED faiz kararı 2024 Haziran bugün açıklanıyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman belli olur, beklentiler ne yönde?

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 6 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı.

FED faiz kararı 2024 Haziran bugün açıklanıyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman belli olur, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ BEKLENTİSİ
Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.

FED faiz kararı 2024 Haziran bugün açıklanıyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman belli olur, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ
11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024,
17-18 Aralık 2024

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