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FED faiz kararı 2024 Haziran bugün açıklanıyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman belli olur, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
08:03
FED faiz kararı 2024 Haziran bugün açıklanıyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman belli olur, beklentiler ne yönde?
ABD Merkez Bankası (FED) Haziran ayı faiz kararını bugün açıklıyor. Yatırımcılar yeni kararın piyasaya nasıl yansıyacağını araştırıyorlar. Piyasaya yön verecek altın, dolar, borsa, kripto ve para borsasını belirleyecek olan FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. FED üyeleri açıklamalarıyla gündeme gelirken, bu ay da FED'in faiz indirim beklentilerinde erteleme ön görülüyor. Haziran ayı kararı için beklentiler sürerken araştırmalar başladı. Peki, Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentisi ne yönde?