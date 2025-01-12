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FED FAİZ BEKLENTİSİ: 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
16:50
FED FAİZ BEKLENTİSİ: 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
FED faiz kararı 2025 Ocak beklentisi yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Yeni yılın ilk kararı ile birlikte piyasalarda yeniden yakın takip başlayacak. Özellikle altın fiyatları üzerinde etkili olan karar için gözler ABD Merkez Bankası toplantısına dönmüş durumda. Yeni senenin takvimi belli oldu. Peki; FED faizi ne zaman açıklanacak, ne olur?