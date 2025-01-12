Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam FED FAİZ BEKLENTİSİ: 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:50

FED FAİZ BEKLENTİSİ: 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED faiz kararı 2025 Ocak beklentisi yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Yeni yılın ilk kararı ile birlikte piyasalarda yeniden yakın takip başlayacak. Özellikle altın fiyatları üzerinde etkili olan karar için gözler ABD Merkez Bankası toplantısına dönmüş durumda. Yeni senenin takvimi belli oldu. Peki; FED faizi ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED FAİZ BEKLENTİSİ: 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak merak konusu. Yılın ilk kararını bekleyenler piyasa takipçileri araştırmalara hız kazandırdı. Dolar, altın, kripto ve birçok alanda kararın etkileri gözlemlenecek. İşte, ABD Merkez Bankası kararı öncesi ocak ayı FED faiz beklentisi...

FED FAİZ BEKLENTİSİ: 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası toplantı takvimine göre 2025 ocak ayı FED faiz kararı 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FED FAİZ BEKLENTİSİ: 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED faiz kararı 29 Ocak günü akşam saatlerinde açıklanacak.

İşte, beklenti:

FED FAİZ BEKLENTİSİ: 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Aralık ayında yapılan faiz indiriminin Fed'in para politikasının yeniden ayarlanmasında "son adım" olduğu dile getirilmişti.

Artan enflasyon risklerinin göz önünde bulundurulması nedeniyle ileriye dönük temkinli bir yaklaşım izleneceği öngörülüyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ: 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025

  • 28-29 Ocak
  • 18-19 Mart
  • 6-7 Mayıs
  • 17-18 Haziran
  • 29-30 Temmuz
  • 16-17 Eylül
  • 28-29 Ekim
  • 9-10 Aralık
SON DAKİKA