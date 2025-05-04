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Fed faiz kararı bekleniyor: Fed 2025 Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
13:07
Fed faiz kararı bekleniyor: Fed 2025 Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Küresel piyasaların yönü açısından büyük önem taşıyan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mayıs 2025 toplantısı yatırımcıların odağında. Bu yıl içerisinde verilecek üçüncü faiz kararı; altın, dolar, kripto varlıklar ve petrol gibi birçok piyasada etkili olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, son üç toplantıda faiz artışlarıyla para piyasalarında dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise gözler, Mayıs ayında yapılacak toplantıdan çıkacak kritik karara çevrilmiş durumda. Peki, mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?