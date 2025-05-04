Fed faiz kararı bekleniyor: Fed 2025 Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Fed'in faiz kararı, son dönemde yatırımcıların yakından takip ettiği başlıca gündem maddelerinden biri haline geldi. Altın, döviz kuru ve kripto para piyasalarını doğrudan etkileyebilecek bu karar öncesinde piyasalarda beklenti arttı. ABD Merkez Bankası'nın Mayıs ayında yapacağı toplantı, ekonomik verilerin seyrini belirlemede kilit rol oynayacak. Peki, 2025 Mayıs Fed toplantısı ne zaman yapılacak? İşte beklenen toplantı takvimi ve detaylar...