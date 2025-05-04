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Haberler Yaşam Fed faiz kararı bekleniyor: Fed 2025 Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:07

Fed faiz kararı bekleniyor: Fed 2025 Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Küresel piyasaların yönü açısından büyük önem taşıyan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mayıs 2025 toplantısı yatırımcıların odağında. Bu yıl içerisinde verilecek üçüncü faiz kararı; altın, dolar, kripto varlıklar ve petrol gibi birçok piyasada etkili olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, son üç toplantıda faiz artışlarıyla para piyasalarında dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise gözler, Mayıs ayında yapılacak toplantıdan çıkacak kritik karara çevrilmiş durumda. Peki, mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı bekleniyor: Fed 2025 Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Fed'in faiz kararı, son dönemde yatırımcıların yakından takip ettiği başlıca gündem maddelerinden biri haline geldi. Altın, döviz kuru ve kripto para piyasalarını doğrudan etkileyebilecek bu karar öncesinde piyasalarda beklenti arttı. ABD Merkez Bankası'nın Mayıs ayında yapacağı toplantı, ekonomik verilerin seyrini belirlemede kilit rol oynayacak. Peki, 2025 Mayıs Fed toplantısı ne zaman yapılacak? İşte beklenen toplantı takvimi ve detaylar...

Fed faiz kararı bekleniyor: Fed 2025 Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ABD Merkez Bankası'nın resmi takvimine göre, Nisan ayında herhangi bir faiz toplantısı gerçekleştirilmeyecek. Bir sonraki faiz kararı ise 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantı sonrası kamuoyuyla paylaşılacak. Beklenen açıklama, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de yapılacak.

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Fed faiz kararı bekleniyor: Fed 2025 Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Fed faiz kararı bekleniyor: Fed 2025 Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Faiz indirimin en erken haziran ayında beklendiği Fed kararı için beklentiler yine sabit tutma üzerinde yoğunlaşıyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde Fed'in faiz oranlarını düşürmesini umut ettiğini açıklamıştı.

Fed faiz kararı bekleniyor: Fed 2025 Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025

  • 28-29 Ocak
  • 18-19 Mart
  • 6-7 Mayıs
  • 17-18 Haziran
  • 29-30 Temmuz
  • 16-17 Eylül
  • 28-29 Ekim
  • 9-10 Aralık