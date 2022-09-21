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Giriş Tarihi: 21.09.2022 01:34 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 01:36

FED faiz kararı Eylül 2022 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, faiz beklentisi ne yönde?

FED toplantısı sonucu için geri sayım başladı. Yılbaşında yaptığı açıklamada faiz artırımı öngördüklerini söyleyen Başkan Jerome Powell açıklaması ile aynı doğrultuda gerçekleşen faiz kararları ardından takip edilmeye devam ediyor. 2022 Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak soruları ekonomi ilgililerin gündemindeki yerini aldı. ABD enflasyonu yükselirken faiz artırımı olur mu sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, FED faiz kararı ne olur, altını ve bitcoini nasıl etkiler, faiz beklentisi ne yönde? İşte, tüm merak edilenler…

FED faiz kararı Eylül 2022 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, faiz beklentisi ne yönde?

2022 Eylül ayı FED faiz kararı toplantı ardından FED başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Temmuz ayında 75 baz puanlık faiz artırımı yapan ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çeken ABD Merkez Bankası eylül ayı FED toplantısı ile gündemde. Birçok kalemi etkileyen karar için FED faiz kararı ne olur, altını nasıl etkiler, bitcoini nasıl etkiler sorular yanıt arıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, faiz beklentisi kaç? İşte, yanıtlar…

FED FAİZ KARARI BUGÜN MÜ AÇIKLANIYOR?

Yılbaşında belli olan FED toplantı tarihleri arasında yer alan Eylül toplantısı gerçekleşiyor. FED faiz kararı eylül 2022 ne zaman açıklanacak, ne olur, altını nasıl etkiler soruları yanıt arıyor.

İşte, detaylar...

FED faiz kararı Eylül 2022 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, faiz beklentisi ne yönde?

FED FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yılın belli dönemlerinde toplantı yapan ABD Merkez Bankası (FED) genellikle ayın sonuna doğru toplantısını gerçekleştiriyor. Ağustos ayında toplantı yapmayan Federal Reserve en son Temmuz ayında toplandı. Sıradaki toplantı sonucu son dakika belli olacak!

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FED faiz kararı Eylül 2022 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, faiz beklentisi ne yönde?

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül FED toplantısı 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Faiz kararı Türkiye'de 22 Eylül günü saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.

FED faiz kararı Eylül 2022 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, faiz beklentisi ne yönde?

EYLÜL FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Sene başından bu yana faiz artırımı olacağı yönünde sinyaller veren Başkan Jerome Powell, geçtiğimiz ay katıldığı sempozyumda artırımın gelecek oranlara göre gerçekleşeceğini açıklamıştı.

25-75 puan arasında artırım yapan ABD Merkez Bankası'nın bu ay da 75 puan artırıma gideceği öngörülüyor.

FED faiz kararı Eylül 2022 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, faiz beklentisi ne yönde?

Jackson Hole Toplantısında konuşan Powell şunları kaydetmişti:

"Yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş gücü piyasasında durulma enflasyonu düşürürken bunlar hane halkına ve şirketlere acı verecek. Bu, enflasyonu düşürmenin talihsiz bir bedelidir. Ancak fiyat istikrarını sağlamamak çok daha fazla acıya sebep olur"

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