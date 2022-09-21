FED faiz kararı Eylül 2022 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, faiz beklentisi ne yönde?

FED toplantısı sonucu için geri sayım başladı. Yılbaşında yaptığı açıklamada faiz artırımı öngördüklerini söyleyen Başkan Jerome Powell açıklaması ile aynı doğrultuda gerçekleşen faiz kararları ardından takip edilmeye devam ediyor. 2022 Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak soruları ekonomi ilgililerin gündemindeki yerini aldı. ABD enflasyonu yükselirken faiz artırımı olur mu sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, FED faiz kararı ne olur, altını ve bitcoini nasıl etkiler, faiz beklentisi ne yönde? İşte, tüm merak edilenler…