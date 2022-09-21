FED faiz kararı Eylül 2022 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, faiz beklentisi ne yönde?

2022 Eylül ayı FED faiz kararı toplantı ardından FED başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Temmuz ayında 75 baz puanlık faiz artırımı yapan ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çeken ABD Merkez Bankası eylül ayı FED toplantısı ile gündemde. Birçok kalemi etkileyen karar için FED faiz kararı ne olur, altını nasıl etkiler, bitcoini nasıl etkiler sorular yanıt arıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, faiz beklentisi kaç? İşte, yanıtlar…

FED FAİZ KARARI BUGÜN MÜ AÇIKLANIYOR?

Yılbaşında belli olan FED toplantı tarihleri arasında yer alan Eylül toplantısı gerçekleşiyor. FED faiz kararı eylül 2022 ne zaman açıklanacak, ne olur, altını nasıl etkiler soruları yanıt arıyor.

İşte, detaylar...