Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi ve Jerome Powell açıklaması gündemde!
Giriş Tarihi: 20.03.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:59

2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi ve Jerome Powell açıklaması gündemde!

Jerome Powell açıklaması son dakika bekleniyor. Piyasalar bir kez daha ABD Merkez Bankası faizine odaklandı. İstikrarlı faiz artırımı ülkede iflaslara sebep olurken FED faiz beklentisi gündemdeki yerini aldı. Başkan Powell'ın enflasyon değerlerine göre artırım dozunun yükselebileceği mesajını vermesi ekonomide kritik bir bekleyiş başlattı. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 2023 Mart ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, beklenti, toplantı tarihleri ve karara dair son gelişmeler...

2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi ve Jerome Powell açıklaması gündemde!

FED faiz beklentisi Mart 2023 için araştırılmaya başladı. ABD Merkez Bankası, ülkede görülen ekonomik sorunlar nedeniyle geçtiğimiz yıl peş peşe artırıma giderken yeni seneye de faiz artırımı ile başladı. Son toplantıda yüzde 4,75 artırıma gidildi. Şimdi Başkan Jerome Powell açıklaması ile FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta sorularına yanıt aranıyor. Peki, FED faiz kararı Mart 2023 ne zaman belli olur, beklenti ne yönde? İşte, detaylar…

2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi ve Jerome Powell açıklaması gündemde!

MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak.

Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın Mart ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi ve Jerome Powell açıklaması gündemde!

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powell, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefini değiştirmeye niyetinin olmadığını belirtti.

2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi ve Jerome Powell açıklaması gündemde!

Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Powell, faiz artışında nihai durma noktasının revize edilebileceğini söylerken görülen ve görülecek verilerin bulunduğunu, ekonomik verilerin güçlü olduğunu ve bunun da faiz oranlarının nihai olarak tahmin edilen seviyeden daha yüksek olabileceğini söyledi.

Powell, yüksek enflasyonun faiz artırmaya yol açacağını söyledi.

2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi ve Jerome Powell açıklaması gündemde!

FED OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk faiz toplantısında, faizler artırıldı.

31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.

SON DAKİKA