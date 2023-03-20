2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi ve Jerome Powell açıklaması gündemde!

Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Powell, faiz artışında nihai durma noktasının revize edilebileceğini söylerken görülen ve görülecek verilerin bulunduğunu, ekonomik verilerin güçlü olduğunu ve bunun da faiz oranlarının nihai olarak tahmin edilen seviyeden daha yüksek olabileceğini söyledi.

Powell, yüksek enflasyonun faiz artırmaya yol açacağını söyledi.