2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi ve Jerome Powell açıklaması gündemde!

Jerome Powell açıklaması son dakika bekleniyor. Piyasalar bir kez daha ABD Merkez Bankası faizine odaklandı. İstikrarlı faiz artırımı ülkede iflaslara sebep olurken FED faiz beklentisi gündemdeki yerini aldı. Başkan Powell'ın enflasyon değerlerine göre artırım dozunun yükselebileceği mesajını vermesi ekonomide kritik bir bekleyiş başlattı. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 2023 Mart ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, beklenti, toplantı tarihleri ve karara dair son gelişmeler...