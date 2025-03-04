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Haberler Yaşam FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri
Giriş Tarihi: 04.03.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 14:00

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri

ABD Merkez Bankası (FED) faizi toplantı tarihleri piyasa takipçilerinin gündeminde. Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları beklenti yönünde takip edilirken faiz indirimine gidilecek mi merak konusu. Altın fiyatları, döviz ve kripto üzerinde etkili olacak karar için geri sayım başladı. Peki; 2025 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri

ABD Merkez Bankası şubat ayında toplantı gerçekleştirmedi. Mart ayında bir araya gelecek banka yetkililer daha önce 25 baz puan indirime gittikleri FED faizini belirlemek için piyasaların nabzını tutuyor. İşte, 2025 FED faiz kararının açıklanacağı o tarih...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası şubat ayında toplantı gerçekleştirmedi. En son ocak ayında indirim kararı alan bankada mart ayı FED faiz kararı 18-19 Mart 2025 tarihlerinde belli olacak.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Daha önce "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" şeklinde açıklama yapan Jerome Powell, ABD başkanı Donald Trump'ın faiz düşürülmesi yönündeki çağrılarına "kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler" şeklinde yanıt verdi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025

  • 28-29 Ocak
  • 18-19 Mart
  • 6-7 Mayıs
  • 17-18 Haziran
  • 29-30 Temmuz
  • 16-17 Eylül
  • 28-29 Ekim
  • 9-10 Aralık
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri