Haberler
Yaşam
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri
Giriş Tarihi: 04.03.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
14:00
ABD Merkez Bankası (FED) faizi toplantı tarihleri piyasa takipçilerinin gündeminde. Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları beklenti yönünde takip edilirken faiz indirimine gidilecek mi merak konusu. Altın fiyatları, döviz ve kripto üzerinde etkili olacak karar için geri sayım başladı. Peki; 2025 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?