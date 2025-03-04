FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı tarihleri

ABD Merkez Bankası şubat ayında toplantı gerçekleştirmedi. Mart ayında bir araya gelecek banka yetkililer daha önce 25 baz puan indirime gittikleri FED faizini belirlemek için piyasaların nabzını tutuyor. İşte, 2025 FED faiz kararının açıklanacağı o tarih...