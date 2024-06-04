FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı takvimi 2024

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak belli oldu. ABD Merkez Bankası FED toplantı tarihleri beklenirken yatırımcılar kararı takip ediyor. Konuyla ilgili Başkan Powell'ın açıklaması gündemde. Beklentiler değerlendirilirken faiz artırımı olur mu merak ediliyor. Peki, 2024 Haziran FED faiz kararı ne olur?