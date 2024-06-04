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Haberler Yaşam FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı takvimi 2024
Giriş Tarihi: 04.06.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 15:44

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı takvimi 2024

Altın, kripto ve birçok piyasada etkili olacak FED faiz kararı için geri sayım başladı. Başkan Jerome Powell tarafından duyurulacak karara ilişkin beklentiler gündemde. Konuyla ilgili ABD Merkez Bankası FED faiz toplantı takvimi takip ediliyor. Son toplantıda sabit tutulan faiz sabit mi kalacak merak konusu. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur, beklenti ne yönde? İşte, ayrıntılar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı takvimi 2024

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak belli oldu. ABD Merkez Bankası FED toplantı tarihleri beklenirken yatırımcılar kararı takip ediyor. Konuyla ilgili Başkan Powell'ın açıklaması gündemde. Beklentiler değerlendirilirken faiz artırımı olur mu merak ediliyor. Peki, 2024 Haziran FED faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı takvimi 2024

SON FED FAİZİ NE OLDU?

Nisan ayında gerçekleşen toplantıda beklenen oldu ve Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Toplantıda enflasyona büyük bir bölüm ayrıldı.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı takvimi 2024

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı faiz kararı FED faiz toplantısı 11-12 Haziran'da gerçekleşecek.

Toplantı akşamı kararın duyurulması bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı takvimi 2024

FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024,
17-18 Aralık 2024

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı takvimi 2024
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