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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faizi toplantı takvimi 2024
Giriş Tarihi: 04.06.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
15:44
Altın, kripto ve birçok piyasada etkili olacak FED faiz kararı için geri sayım başladı. Başkan Jerome Powell tarafından duyurulacak karara ilişkin beklentiler gündemde. Konuyla ilgili ABD Merkez Bankası FED faiz toplantı takvimi takip ediliyor. Son toplantıda sabit tutulan faiz sabit mi kalacak merak konusu. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur, beklenti ne yönde? İşte, ayrıntılar...