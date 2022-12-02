Yılın son FED toplantısı öncesi bütün piyasalar o karara kilitlendi. Artan enflasyonla beraber ABD merkez bankası faizlerde peş peşe sert arttırımlara gitmişti. Bu kapsamda Aralık ayının gelmesiyle beraber milyonlarca kişi "Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Jerome Powell'ın açıklamaları bu noktada merakla bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne? İşte beklentiler ve toplantının yapılacağı o tarih…