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Giriş Tarihi: 02.12.2022 21:44 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 21:45

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Aralık'ta ne olacak, beklentiler ne? FED faiz kararı 2022 yılı için son kez açıklanacak!

Yılın son FED toplantısı öncesi bütün piyasalar o karara kilitlendi. Artan enflasyonla beraber ABD merkez bankası faizlerde peş peşe sert arttırımlara gitmişti. Bu kapsamda Aralık ayının gelmesiyle beraber milyonlarca kişi "Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Jerome Powell'ın açıklamaları bu noktada merakla bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne? İşte beklentiler ve toplantının yapılacağı o tarih…

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Aralık’ta ne olacak, beklentiler ne? FED faiz kararı 2022 yılı için son kez açıklanacak!

FED faiz kararı toplantısı 2022 yılı için son kez düzenlenecek. Mart ayından bu yana uygulanan faizlerde arttırım politikasının önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken öte yandan beklentiler bu sert arttırımın yavaşlayacağı yönünde. Bu kapsamda ise "Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell yaptığı son açıklamanın ardından faiz artış hızının düşürüleceği sinyallerini verdi. Peki, Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne? İşte o detaylar.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Aralık’ta ne olacak, beklentiler ne? FED faiz kararı 2022 yılı için son kez açıklanacak!

KASIM FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmiş oldu. Fed, Haziran, Temmuz ve Eylül ayı toplantısında da faizi 75 baz puan artırdı.

Reuters tarafından düzenlenen piyasa anketine katılan ekonomistler arasında, 2022 yılı içerisinde resesyon bekleyenlerin oranı %45'ten %65'e çıktı.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Aralık’ta ne olacak, beklentiler ne? FED faiz kararı 2022 yılı için son kez açıklanacak!

Yine ankete katılan 90 ekonomistten 86'sı merkez bankası yetkililerinin faizleri 75 baz puan artırarak %3.75-%4.00 aralığına yükselteceğini öngördü. 75 baz puan faiz artırımı bekleyen analistlerin oranının oldukça yüksek olduğu görüldü. Fed piyasa öngörüsü doğrultusunda Kasım faiz kararını verdi.

FED FAİZ KARARI SONRASI SİNYALİ VERDİ

Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde enflasyonu baskılamak için başlatılan agresif sıkı para politikasının son aşamasına girdiği yönünde bir işaret dikkat çekti. Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Aralık’ta ne olacak, beklentiler ne? FED faiz kararı 2022 yılı için son kez açıklanacak!

Para politikasının sınırlayıcı etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacak. Bir noktada faiz artırım hızının yavaşlaması uygun olacak. Faiz oranlarında hala gitmemiz gereken biraz yol var. Faiz artırım hızını yavaşlatmak için enflasyonun aşağı geldiğini görmemiz gerekmiyor.

Daha yavaş faiz artırımı için zaman Aralık ayında gelebilir. Hala faiz artırımına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz, hala almamız gereken bir yol var. Toplantıda faiz artırımlarını yavaşlatma konusunu tartıştık. Elimizdeki araçları güçlü ancak nazik bir şekilde uygulamamız gerekli.

Faiz artırımlarına ara vermeyi, duraklamayı düşünmek için çok erken."

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Aralık’ta ne olacak, beklentiler ne? FED faiz kararı 2022 yılı için son kez açıklanacak!

ARALIK FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki FED faiz toplantısı 13 - 14 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Toplantı ardından Jerome Powell'ın açıklaması beklenecek.

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