FED faiz kararı toplantısı 2022 yılı için son kez düzenlenecek. Mart ayından bu yana uygulanan faizlerde arttırım politikasının önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken öte yandan beklentiler bu sert arttırımın yavaşlayacağı yönünde. Bu kapsamda ise "Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell yaptığı son açıklamanın ardından faiz artış hızının düşürüleceği sinyallerini verdi. Peki, Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne? İşte o detaylar.