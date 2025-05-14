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GÖZLER FED TOPLANTI TARİHLERİNDE! Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
11:22
GÖZLER FED TOPLANTI TARİHLERİNDE! Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılına dair faiz politikalarıyla küresel piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Nisan ayında yapılan son toplantıda, politika faizi beklentilere paralel şekilde %4.25 - %4.50 aralığında sabit bırakılmıştı. Bu karar, ekonomik görünüm ve enflasyonla mücadele süreci açısından dikkatle takip edilirken, şimdi gözler FED'in Mayıs ayı toplantısına çevrilmiş durumda. Peki, Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?