GÖZLER FED TOPLANTI TARİHLERİNDE! Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED'İN FAİZ POLİTİKASI VE PİYASA YANSIMALARI

Amerikan Merkez Bankası (FED), son aylarda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyeleri koruma yolunu seçti. Mart ve Nisan aylarında alınan kararlarla birlikte, faiz oranı 4.25-4.50 aralığında sabit bırakıldı. Bu kararlar, FED'in enflasyonla mücadele hedefi ve ekonomik büyümeye dair değerlendirmeleri doğrultusunda şekillendi. Faizlerin sabit tutulması, yatırımcılar nezdinde düşük faiz ortamının bir süre daha sürebileceği yönündeki beklentileri desteklemeye devam ediyor.