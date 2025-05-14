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Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:22

GÖZLER FED TOPLANTI TARİHLERİNDE! Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılına dair faiz politikalarıyla küresel piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Nisan ayında yapılan son toplantıda, politika faizi beklentilere paralel şekilde %4.25 - %4.50 aralığında sabit bırakılmıştı. Bu karar, ekonomik görünüm ve enflasyonla mücadele süreci açısından dikkatle takip edilirken, şimdi gözler FED'in Mayıs ayı toplantısına çevrilmiş durumda. Peki, Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

GÖZLER FED TOPLANTI TARİHLERİNDE! Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılı boyunca toplamda 8 kez faiz kararı toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıların ilk üçü geride kaldı ve piyasalar, kalan kararları yakından takip ediyor. Her ay büyük merakla beklenen FED faiz kararlarının açıklanacağı tarihler yatırımcıların gündeminde önemli yer tutuyor. İşte, Fed toplantı takvimi...

GÖZLER FED TOPLANTI TARİHLERİNDE! Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED'İN MAYIS AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) Mayıs ayı faiz kararı, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Beklenen açıklama, 18 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de yapılacak.

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GÖZLER FED TOPLANTI TARİHLERİNDE! Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED'in yılın geri kalanına ilişkin toplantı ve faiz kararı takvimi ise şu şekilde:

Haziran ayı toplantısı: 29-30 Temmuz

Temmuz ve Ağustos dönemi kararı: 16-17 Eylül

Eylül ayı kararı: 28-29 Ekim

Yılın son toplantısı ve Aralık kararı: 9-10 Aralık

GÖZLER FED TOPLANTI TARİHLERİNDE! Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED NİSAN AYI FAİZ KARARI

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), Nisan ayında yaptığı toplantıda gösterge faiz oranını beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Kararın, FED yetkililerinin oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Benzer şekilde, Mart ayında da FED, politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek oranı yine yüzde 4,25-4,50 seviyesinde bırakmıştı.

GÖZLER FED TOPLANTI TARİHLERİNDE! Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED'İN FAİZ POLİTİKASI VE PİYASA YANSIMALARI

Amerikan Merkez Bankası (FED), son aylarda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyeleri koruma yolunu seçti. Mart ve Nisan aylarında alınan kararlarla birlikte, faiz oranı 4.25-4.50 aralığında sabit bırakıldı. Bu kararlar, FED'in enflasyonla mücadele hedefi ve ekonomik büyümeye dair değerlendirmeleri doğrultusunda şekillendi. Faizlerin sabit tutulması, yatırımcılar nezdinde düşük faiz ortamının bir süre daha sürebileceği yönündeki beklentileri desteklemeye devam ediyor.