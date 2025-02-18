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Felaket geliyorum demiş: Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkışmıştı… Uyarı almış!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
19:02
Felaket geliyorum demiş: Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkışmıştı… Uyarı almış!
Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde meydana gelen olayda fakülteye girip yanında getirdiği silahla dekan yardımcısını yaralayan ardından da intihara kalkışan Ergüder, yaşam destek ünitesine bağlanırken, dekan yardımcısının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Öte yandan Ergüder'in hocalarıyla yaşadığı tartışmalardan dolayı dekanlıktan daha önce uyarı aldığı öğrenildi.