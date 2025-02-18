Felaket geliyorum demiş: Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkışmıştı… Uyarı almış!

DEKANLIKTAN UYARI



Öğrenciliğe devam eden, çevresinde içine kapanık birisi olarak bilinen Bestami Serdar E.'nin bitirdiği okul döneminden beri psikolojik sorunları olduğu, hocaları ve dekan ile tartışma yaşadığı, dekanlık tarafından uyarıda bulunulduğu öğrenildi. Bestami Serdar E. fakülteye gelerek dekanla görüşmek istediğini belirtip odasının bulunduğu kata gitti.