Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Felaket geliyorum demiş: Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkışmıştı… Uyarı almış!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:02 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:02

Felaket geliyorum demiş: Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkışmıştı… Uyarı almış!

Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde meydana gelen olayda fakülteye girip yanında getirdiği silahla dekan yardımcısını yaralayan ardından da intihara kalkışan Ergüder, yaşam destek ünitesine bağlanırken, dekan yardımcısının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Öte yandan Ergüder'in hocalarıyla yaşadığı tartışmalardan dolayı dekanlıktan daha önce uyarı aldığı öğrenildi.

İHA
Felaket geliyorum demiş: Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkışmıştı… Uyarı almış!

Olay, dün öğle saatlerinde Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bestami Serdar E., geçen yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olurken tekrar üniversite sınavına giren Bestami Serdar E. aynı fakültede Sağlık Yönetimi Bölümü'nü tercih etti. Şüpheli, bu sefer de aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne yerleşti.

Felaket geliyorum demiş: Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkışmıştı… Uyarı almış!

DEKANLIKTAN UYARI

Öğrenciliğe devam eden, çevresinde içine kapanık birisi olarak bilinen Bestami Serdar E.'nin bitirdiği okul döneminden beri psikolojik sorunları olduğu, hocaları ve dekan ile tartışma yaşadığı, dekanlık tarafından uyarıda bulunulduğu öğrenildi. Bestami Serdar E. fakülteye gelerek dekanla görüşmek istediğini belirtip odasının bulunduğu kata gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Felaket geliyorum demiş: Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkışmıştı… Uyarı almış!

Şüphelinin gelmesiyle ilgili dekana da durum bildirildi. Bu sırada bağrışmalar yaşanırken, sesleri duyan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal odasından çıkarak duruma müdahale etmek istedi.

Felaket geliyorum demiş: Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkışmıştı… Uyarı almış!

Öğrenci Bestami Serdar E.'yi odasına çağırıp sakinleştirmek isteyen Yeşildal, öğrencinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan Dekan Yardımcısı Yeşildal ağır yaralanırken, Bestami Serdar E. silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Felaket geliyorum demiş: Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkışmıştı… Uyarı almış!

Dekan yardımcısı ve şüpheli öğrenci aynı kampüs içerisindeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SON DAKİKA