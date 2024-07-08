FEN LİSESİ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2024 PDF: MEB LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri hız kesmeden devam ediyor. Aldıkları puanlara göre tercih listelerini henüz hazırlamayan öğrenciler LGS Fen lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 listesini inceliyor. Bu noktada eğitimde ön plana çıkan Fen Liseleri'ni tercih etmek isteyen adaylar ve velileri "LGS Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" öğrenmek istiyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir Fen Lisesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları...