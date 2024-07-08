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Haberler Yaşam FEN LİSESİ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2024 PDF: MEB LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 08:16

FEN LİSESİ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2024 PDF: MEB LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 17 Temmuz'da sona eriyor. Donanımlı bir lisede eğitim hayatını sürdürmek isteyen ve bu sebeple de tercihini Fen Liseleri'nden yana kullanmak isteyen adaylar LGS Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Bu noktada Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere il il Fen Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları henüz tercih yapmamış olan adayların gündemindeki yerini aldı. İşte, MEB ile LGS 2024 Fen lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi...

FEN LİSESİ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2024 PDF: MEB LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri hız kesmeden devam ediyor. Aldıkları puanlara göre tercih listelerini henüz hazırlamayan öğrenciler LGS Fen lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 listesini inceliyor. Bu noktada eğitimde ön plana çıkan Fen Liseleri'ni tercih etmek isteyen adaylar ve velileri "LGS Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" öğrenmek istiyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir Fen Lisesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları...

FEN LİSESİ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2024 PDF: MEB LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri

LGS TABAN PUANLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Lise taban ve taban puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayınlandı.

Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi ile MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

2023 yılında LGS taban puanları e-Okul VBS üzerinden adayların erişimine açılmıştı. 2023 LGS taban puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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FEN LİSESİ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2024 PDF: MEB LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri

LGS TABAN PUANLARI 2023-2024: LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin 2024 yılı LGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından Miili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

FEN LİSESİ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2024 PDF: MEB LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri

FEN, İMAM HATİP, ANADOLU LİSESİ YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI 2022

LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Adaylar LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabiliyor.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

FEN LİSESİ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2024 PDF: MEB LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

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