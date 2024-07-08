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FEN LİSESİ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2024 PDF: MEB LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
08:16
FEN LİSESİ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2024 PDF: MEB LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 17 Temmuz'da sona eriyor. Donanımlı bir lisede eğitim hayatını sürdürmek isteyen ve bu sebeple de tercihini Fen Liseleri'nden yana kullanmak isteyen adaylar LGS Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Bu noktada Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere il il Fen Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları henüz tercih yapmamış olan adayların gündemindeki yerini aldı. İşte, MEB ile LGS 2024 Fen lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi...