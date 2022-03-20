33. hafta:
15 Nisan Cuma:
20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)
34. hafta:
22 Nisan Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)
20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana)
24 Nisan Pazar:
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)
20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)
25 Nisan Pazartesi:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
35. hafta:
29 Nisan Cuma:
20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
30 Nisan Cumartesi:
16.00 İttifak Holding Konyaspor- Vavacars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
1 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)