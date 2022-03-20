Haberler Yaşam Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi belli oldu!

Giriş Tarihi: 20.03.2022 01:55 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 01:57

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig maçları kapsamında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak sorusuyla incelenen derbinin tarihi netlik kazandı. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği GS-FB derbisiyle ilgili detaylar Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. Hafta maç detaylarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi ve saati.