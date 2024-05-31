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Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
10:07
Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024 taraftarların gündemindeki yerini aldı. Kongre üyelerinin katılacağı ve kulübün yeni başkanının belli olacağı seçimli olağan genel kurul toplantısı için yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bu nedenle tarih yeniden belirlendi. Binlerce taraftarın gündeminde Fenerbahçe başkanı kim olacak, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı soruları var. Peki; Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ertelendi mi, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, detaylar...