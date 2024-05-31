Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ADAYLAR ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM

Ali Koç'un bir dönem daha başkanlık yapmak üzere adaylığını koyması ardından eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını Fenerbahçeliler ile paylaştı.

Yıldırım, daha önce Jose Mourinho ile görüştüğünü ifade etmişti. Başkan adayı, Portekizli teknik direktörü İstanbul'a getireceğini açıkladı. İki adayın da adımları değerlendiriliyor.