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Haberler Yaşam Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 10:07

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024 taraftarların gündemindeki yerini aldı. Kongre üyelerinin katılacağı ve kulübün yeni başkanının belli olacağı seçimli olağan genel kurul toplantısı için yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bu nedenle tarih yeniden belirlendi. Binlerce taraftarın gündeminde Fenerbahçe başkanı kim olacak, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı soruları var. Peki; Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ertelendi mi, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, detaylar...

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları bekleniyor. Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği seçimde kongre tarihi yeniden belirlendi. Taraftarın yakın mercek altına alacağı toplantı gündemdeki yerini aldı. Sarı lacivertliler yeni başkanını seçiyor. Peki; 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte, ayrıntılar...

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!

30-31 Mayıs olarak belirlenen ilk toplantı tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadağı kulüp tarafından duyuruldu:

"Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihine ertelenmiştir.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığından 8-9 Haziran'da yapılacak. İkinci genel kurulda çoğunluk şartı aranmayacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ADAYLAR ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM

Ali Koç'un bir dönem daha başkanlık yapmak üzere adaylığını koyması ardından eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını Fenerbahçeliler ile paylaştı.

Yıldırım, daha önce Jose Mourinho ile görüştüğünü ifade etmişti. Başkan adayı, Portekizli teknik direktörü İstanbul'a getireceğini açıkladı. İki adayın da adımları değerlendiriliyor.

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

FENERBAHÇE BAŞKANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

8-9 Haziran olarak belirlenen toplantıyla birlikte yeni başkanın da 9 Haziran itibarıyla belli olması bekleniyor.

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