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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar, bugün yenilirse elenecek mi? Fenerbahçe'nin rakibi kimler olacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
16:53
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar, bugün yenilirse elenecek mi? Fenerbahçe'nin rakibi kimler olacak?
Fenerbahçe'nin Avrupa'da bir üst tura nasıl çıkacağı araştırılmaya başladı. Bu akşam 8. hafta mücadelesine çıkacak takım UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 9 puana ulaştı. Play off öncesi son maçta Danimarka'da Midtjylland deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde 23. sırada bulunan Fenerbahçe'nin tur atlama ihtimalleri yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar, bugün yenilirse elenecek mi? İşte tüm detaylar