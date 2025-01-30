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Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:53

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar, bugün yenilirse elenecek mi? Fenerbahçe'nin rakibi kimler olacak?

Fenerbahçe'nin Avrupa'da bir üst tura nasıl çıkacağı araştırılmaya başladı. Bu akşam 8. hafta mücadelesine çıkacak takım UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 9 puana ulaştı. Play off öncesi son maçta Danimarka'da Midtjylland deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde 23. sırada bulunan Fenerbahçe'nin tur atlama ihtimalleri yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar, bugün yenilirse elenecek mi? İşte tüm detaylar

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde nasıl tur atlar, bugün yenilirse elenecek mi? Fenerbahçe’nin rakibi kimler olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadeleye devam eden Fenerbahçe, grup aşamasının son maçına bu akşam çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibi Midtjylland ile son 16'da karşılaşıp play off için rekabet edecek. Taraftarlar yeni formatta destekledikleri takımların akıbeti için araştırmalarına başladı. Peki, Fenerbahçe nasıl üst tura yükselir?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde nasıl tur atlar, bugün yenilirse elenecek mi? Fenerbahçe’nin rakibi kimler olacak?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE NASIL TUR ATLAR, BUGÜN YENİLİRSE ELENECEK Mİ?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak için son adımlarını atıyor. Bu kritik maçta sarı-lacivertli ekibin tur atlaması için alması gereken sonuçlar ve olası senaryolar merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin tur geçme ihtimalleri ve bugünkü maçın önemi üzerine detaylar:

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde nasıl tur atlar, bugün yenilirse elenecek mi? Fenerbahçe’nin rakibi kimler olacak?

FENERBAHÇE'NİN ÜST TURA ÇIKABİLMESİ İÇİN ALMASI GEREKEN SONUÇLAR
Fenerbahçe'nin son grup maçlarında galibiyet alması durumunda, grup aşamasından bir üst tura çıkma ihtimali artacak. Eğer rakip Midtjylland'a karşı zafer kazanırsa, sarı-lacivertli ekip son 16'ya yükselmeyi garantileyebilir. Ancak beraberlik ya da mağlubiyet, takımın Avrupa yolculuğunu bitirebilir.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde nasıl tur atlar, bugün yenilirse elenecek mi? Fenerbahçe’nin rakibi kimler olacak?

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Sarı-lacivertli ekip, deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak.

Fenerbahçe'nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini etkileyecek.

Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg'un 10, Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın ise 9'ar puanı bulunuyor. Ajax, Galatasaray'ı konuk edecek, PAOK ile Real Sociedad ise birbirleriyle oynayacak. Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ile Tottenham deplasmanına gidecek İsveç temsilcisi Elfsborg'un da 10 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde nasıl tur atlar, bugün yenilirse elenecek mi? Fenerbahçe’nin rakibi kimler olacak?

BUGÜN YENİLİRSE ELENECEK Mİ?
Fenerbahçe'nin rakiplerinden Midtjylland karşısında bugün alacağı yenilgi, takımın Avrupa Ligi'nde yollarını kesebilir. Bu durumda Fenerbahçe'nin tur geçebilmesi için diğer maçlardan gelecek sonuçlara bağlı olacak. Ancak, galibiyet ve beraberlik durumunda sarı-lacivertlilerin şansı devam eder.

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