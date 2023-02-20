Haberler Yaşam Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi kim olacak, kuralar ne zaman çekilecek?

Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 11:53

Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi kim olacak, kuralar ne zaman çekilecek?

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi kim olacak, UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları ne zaman gibi sorular yanıt aramaya başladı. Son 32 Avrupa Ligi maçları başlarken, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi maçları geçen hafta başladı ve bu hafta bitecek. Katar Dünya Kupası yüzünden maçlar geç oynanmaya başlanırken sporseverler, "Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihler arasında?" sorusuna yanıt arıyor. Muhtemel rakipleri arasında Juventus, Barcelona, Manchester United, Sevilla ve Roma gibi takımlar yer alıyor. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ne zaman? İşte detaylar