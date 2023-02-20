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Haberler Yaşam Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi kim olacak, kuralar ne zaman çekilecek?
Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 11:53

Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi kim olacak, kuralar ne zaman çekilecek?

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi kim olacak, UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları ne zaman gibi sorular yanıt aramaya başladı. Son 32 Avrupa Ligi maçları başlarken, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi maçları geçen hafta başladı ve bu hafta bitecek. Katar Dünya Kupası yüzünden maçlar geç oynanmaya başlanırken sporseverler, "Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihler arasında?" sorusuna yanıt arıyor. Muhtemel rakipleri arasında Juventus, Barcelona, Manchester United, Sevilla ve Roma gibi takımlar yer alıyor. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ne zaman? İşte detaylar

Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi kim olacak, kuralar ne zaman çekilecek?

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, rakibi kim soruları yanıt arıyor. Grubundan birinci çıkan İstanbul ekibi, son 32'de karşı karşıya gelen takımlardan eşleşme galipleriyle karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi kim olacak? Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihler arasında? İşte detaylar

Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi kim olacak, kuralar ne zaman çekilecek?

AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

Barcelona - Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting - Midtjylland

Shakhtar – Rennes

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Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi kim olacak, kuralar ne zaman çekilecek?

Ajax - Union Berlin

Leverkusen - Monaco

Sevilla - PSV

Roma- Salzburg

Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi kim olacak, kuralar ne zaman çekilecek?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekimi ile belli olacak.

Fenerbahçe’nin Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi kim olacak, kuralar ne zaman çekilecek?

AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında oynandığı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:

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