Fenomen Cihan Emre’ye dayak: Otoparkta yapmadıklarını bırakmadılar!

Beşiktaş Çarşı'da önceki ay yaşanan olayda, sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre Erdoğan (25) bir işletmede konser verdi. Konserin ardından arkadaşlarıyla beraber alandan çıkan genç fenomen, otoparktaki aracına doğru yöneldi. O esnada fenomeni takip eden bir grup, ona laf atarak küfür ettikten saldırmaya başladı.