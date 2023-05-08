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Haberler Yaşam Fenomen Cihan Emre’ye dayak: Otoparkta yapmadıklarını bırakmadılar!
Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 11:56

Fenomen Cihan Emre’ye dayak: Otoparkta yapmadıklarını bırakmadılar!

İstanbul Beşiktaş'ta dehşet dolu anlar yaşandı. Bir işletmede konser veren sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre, çıkışta otoparka gittiği esnada bir grup tarafından saldırıya uğradı. 3 zorba, Emre'ye yapmadıklarını bırakmadı.

Fenomen Cihan Emre’ye dayak: Otoparkta yapmadıklarını bırakmadılar!

Beşiktaş Çarşı'da önceki ay yaşanan olayda, sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre Erdoğan (25) bir işletmede konser verdi. Konserin ardından arkadaşlarıyla beraber alandan çıkan genç fenomen, otoparktaki aracına doğru yöneldi. O esnada fenomeni takip eden bir grup, ona laf atarak küfür ettikten saldırmaya başladı.

Fenomen Cihan Emre’ye dayak: Otoparkta yapmadıklarını bırakmadılar!

Yumrukların havada uçuştuğu olayda, yere düşürülen genç fenomen defalarca tekmelendi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansırken, saldırganlar fenomenin konserden kazandığı 20 bin lirasını da gasp ederek hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

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Fenomen Cihan Emre’ye dayak: Otoparkta yapmadıklarını bırakmadılar!

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Sanatçı arkadaş arabasını almak için buraya otoparka geldi. Aşağıdan 5-6 kişi üstüne doğru geldi burada çocuğa vurdular. Daha sonra 2-3 kişi yukarı doğru 2-3 kişi aşağı doğru kaçıp dağıldılar.

Fenomen Cihan Emre’ye dayak: Otoparkta yapmadıklarını bırakmadılar!

Çocukta arabasına bindi gitti. Yüzünde bir darbe yoktu kan görünmüyordu ama bayağı vurdular. Hiçbir şey konuşmayıp bir şey söylemeden vurup gittiler.

Fenomen Cihan Emre’ye dayak: Otoparkta yapmadıklarını bırakmadılar!

Vuranların kim olduğunu bilmiyorum 5-6 kişi vurup gitti. Polis sonradan gelip kamera görüntülerini aldı devamını bilmiyorum" dedi.

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