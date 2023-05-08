Video Yaşam İstanbul’da sosyal medya fenomenine tekme ve yumruklu saldırı kamerada: Sanatçının 20 bin lirasını gasp ettiler | Video
İstanbul’da sosyal medya fenomenine tekme ve yumruklu saldırı kamerada: Sanatçının 20 bin lirasını gasp ettiler | Video

İstanbul’da sosyal medya fenomenine tekme ve yumruklu saldırı kamerada: Sanatçının 20 bin lirasını gasp ettiler | Video

08.05.2023 | 11:45

Beşiktaş’ta bir işletmede konser veren sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre, çıkışta otoparka gittiği esnada bir grup tarafından saldırıya uğradı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda genç fenomen yerde de tekmelenerek 20 bin lirası gasp edildi. Saldırı anları kameralara yansırken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan 3 saldırgan tutuklandı.

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Beşiktaş Çarşı'da önceki ay yaşanan olayda, sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre Erdoğan (25) bir işletmede konser verdi. Konserin ardından arkadaşlarıyla beraber alandan çıkan genç fenomen, otoparktaki aracına doğru yöneldi. O esnada fenomeni takip eden bir grup, ona laf atarak küfür ettikten saldırmaya başladı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda, yere düşürülen genç fenomen defalarca tekmelendi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansırken, saldırganlar fenomenin konserden kazandığı 20 bin lirasını da gasp ederek hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN VURUP GİTTİLER"
Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Sanatçı arkadaş arabasını almak için buraya otoparka geldi. Aşağıdan 5-6 kişi üstüne doğru geldi burada çocuğa vurdular. Daha sonra 2-3 kişi yukarı doğru 2-3 kişi aşağı doğru kaçıp dağıldılar. Çocukta arabasına bindi gitti. Yüzünde bir darbe yoktu kan görünmüyordu ama bayağı vurdular. Hiçbir şey konuşmayıp bir şey söylemeden vurup gittiler. Vuranların kim olduğunu bilmiyorum 5-6 kişi vurup gitti. Polis sonradan gelip kamera görüntülerini aldı devamını bilmiyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANLARI YAKALADI
Olayın ardından darp raporu alan genç fenomenin şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Genç fenomenin ifadesine başvuran polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların Muhammet Coşkun Y., Mahsun S. ve İlhami K. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, 3 şahsı evinde kıskıvrak yakaladı.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinin alınması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 saldırgan, "kasten yaralama" ve "gasp" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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