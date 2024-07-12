Fenomen Gaga Bulut’tan şoke eden savunma: Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı!

'SADECE BİR DEFA PAYLAŞTIM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliye sevk edildi. Altuğ, ifadesinde, "Bana bu paylaşımları menajerim Harun Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.