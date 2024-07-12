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Fenomen Gaga Bulut’tan şoke eden savunma: Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
13:09
Fenomen Gaga Bulut’tan şoke eden savunma: Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı!
İzmir'de güvenlik güçleri yasa dışı bahis sitelerine yönelik düğmeye bastı. Sitelerin reklamını yaptığı belirlenen Gaga Bulut isimli fenomen, menajeri ile birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gaga Bulut'un ifadesi şaşkınlık yarattı…